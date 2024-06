Sissi 3 figlio Rodolfo nella realtà: fine amara

Nella terza stagione di Sissi, l’imperatrice è in fuga da Franz e dai suoi uomini, portando con se il figlio Rodolfo, e arrivando fino in Francia. È questo uno dei fili narrativi della trama di Sissi 3, in sei puntate, serie tedesca creata da Sven Bohse e scritta da Andreas Gutzeit, Elena Hell e Robert Krause. Rodolfo è una delle new entry nel cast di questa stagione: è il figlio di Sissi e Franz, che il padre decide di designare come principe ereditario quando il ragazzo ha appena 9 anni, creando una spaccatura tra sé e la moglie. Il personaggio interpretato dal giovane attore Arian Wegener è ovviamente ispirato a una figura realmente esistita, Rodolfo d’Asburgo-Lorena, Arciduca d’Austria e principe ereditario, nato nel 1858 dall’imperatore Francesco Giuseppe (cioè Franz) e sua moglie Elisabetta (Sissi, appunto). Come si mostra nella serie di Canale 5, l’Arciduca era un ragazzo appassionato di arte, letteratura e scienze naturali, ma fin da giovanissimo il padre volle farne un soldato provetto, imponendogli un’educazione marziale molto rigida, che non era apprezzata dalla madre. Ovviamente a differenza di come raccontato nella trama di Sissi 3 non si arrivò mai a nessuna fuga nella realtà dell’imperatrice con il figlio Rodolfo abbandonando il padre. Semplicemente fu dato un nuovo educatore al bambino, anche se dall’età di sei anni riprese una rigida istruzione che lo doveva preparare a diventare imperatore, essendo il primo (e unico) figlio maschio di Sissi e Franz. Questa infanzia turbolenta, molto romanzata ma non del tutto inventata in Sissi 3, contribuirà molto a formare il suo animo ribelle, moderno, ma anche molto introverso. Nella realtà Rodolfo crebbe come un giovane nobile molto lontano dalle idee conservatrici del padre, e più aperto verso le politiche liberali di una monarchia parlamentare, sul modello inglese. Per questo motivo, non venne mai del tutto apprezzato dall’imperatore Francesco Giuseppe, che nel 1881 lo costrinse a sposare Stefania del Belgio, una moglie all’antica e sottomessa al marito. La coppia, a dispetto della figlia – Elisabetta, come la madre Sissi – nata nel 1883, non andò mai d’accordo, e questo spinse Rodolfo a rifugiarsi nell’alcol e in varie amanti. Una di queste sarà quella a cui legherà la sua tragica fine: la giovane baronessa Maria Vetsera, appena diciottenne. Rodolfo, sempre più deluso dal proprio matrimonio, in contrasto col padre e frustrato dalle pressioni politiche sul suo futuro da imperatore, avrà infine un crollo.

Sissi 3 Rodolfo come muore nella realtà

Alla fine di gennaio del 1889, lui e Maria si ritireranno nella tenuta di Mayerling, in Austria, dove lui convincerà la ragazza a seguirlo in un disperato omicidio suicidio. Rodolfo il figlio di Sissi e Franz nella realtà fa una brutta fine. Non diventerà mai imperatore e si ucciderà. I due diverranno noti come i tragici amanti di Mayerling, la cui vicenda, nonostante i tentativi di tenerla segreta, creerà grande scandalo nell’Austria di fine Ottocento. Il trono resterà senza un erede diretto e probabilmente questa tragedia storica sarà raccontata in Sissi 4.