Chi ha vinto Io Canto Family: premio di 50 mila euro

Si è chiusa la prima edizione di “Io Canto Family“, lo show condotto da Michelle Hunziker, 47 anni, costola del programma portato alla ribalta da Gerry Scotti, 67 anni, e dedicato ai bambini. In una puntata in cui non ha convinto la bellissima conduttrice svizzera, così come per tutta l’edizione, non si può non menzionare la contestazione del pubblico nei confronti di Claudio Amendola, 61 anni. Colpa di un 6 – giudicato ingeneroso – a Sara e Davide, scesi sul palco per sfidare Carlotta ed Erika. “Non è un voto, è una tattica” la spiegazione dell’attore alla contestazione, spiegando come nella sua valutazione siano rientrate anche le emozioni e le storie oltre che alle esibizioni. Una presa di posizione che non ha convinto il pubblico in sala né quello dei social che ha attaccato l’attore romano. E Carlotta D’Amico e mamma Erika Colaianni sono state anche le trionfatrici della serata: un epilogo apparso quasi scontato almeno a vedere l’andazzo della serata. Già nella prima esibizione mamma e figlia avevano convinto tutti portando l’en plein a casa, ben 40 punti su 40 con “La prima cosa bella”. E la giuria, composta da Al Bano, 81 anni, Iva Zanicchi, 84 anni, Fabio Rovazzi, 30 anni e Claudio Amendola ha premiato anche l’ultima esibizione delle due, “Sei nell’anima”, brano che ha visto piangere in diretta per l’emozione la piccola artista. E così Carlotta e mamma Erika hanno conquistato anche il montepremi della trasmissione di 50mila euro.

Chi sono Carlotta D’Amico ed Erika Colaianni

Nell’ultima puntata, al termine della prima manche, le prime due coppie eliminate sono state Daniel con la madre Giorgia e Grace con mamma Giovanna. Nella seconda manche hanno invece dovuto abbandonare il gioco Sofia con il suo papà e mamma Alessandra con Cristina e Giulia. Hanno invece lasciato il gioco in semifinale Diletta con papà Marco e Marika con suo padre Alessandro. Nella finalissima, invece, Erika e Carlotta della squadra di Mietta, 54 anni, hanno superato la coppia della squadra di Anna Tatangelo, 37 anni, formata da Sara e papà Davide. Carlotta D’Amico ha trionfato nonostante fosse la più giovane partecipante a questa edizione: appena 8 anni per la bambina avuta da Erika ancora minorenne, a 17 anni. Le due vivono nel messinese, a Santa Lucia del Mela per la precisione. Finita la relazione con il padre di Carlotta – in studio tra il pubblico – Erika ha conosciuto Manuela che attualmente è ancora la sua compagna: quest’ultima ha un ottimo rapporto con la bambina. Proclamate vincitrici, inevitabile la domanda di rito sul come utilizzare il montepremi appena vinto. “Li userei per il suo futuro” le parole di mamma Erika con chiaro riferimento a Carlotta che, di per sé, andrebbe a New York.