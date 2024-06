Concerto Gigi D’Alessio Piazza Plebiscito 13 giugno in diretta o registrata?

No non è una replica quella che state vedendo su RaiUno con il concerto di Gigi D’Alessio. La puntata del 13 giugno chiamata Gigi Uno come te L’emozione continua in una Piazza del Plebiscito a Napoli strapiena è il remake di anni a questa parte del successo senza età del cantautore. Quell’artista che convinse pubblico ma non critica al pianoforte di Sanremo con Non dirgli mai nel 2000 ha scalato le vette delle classifiche con le sue hit una dopo l’altra diventando uno dei più importanti cantautori della musica italiana. Appurato che non è una replica c’è però un pizzico di amarezza per chi è un po’ pignolo, il concerto di Gigi D’Alessio di stasera 13 giugno su Raiuno non è in diretta ma registrato. A differenza però di altri prodotti sia dello stesso artista di origini napoletane che di altri cantanti non è uno spettacolo vecchio. Ovviamente non ci saranno inediti particolari anche se da poco è uscito l’album FRA, ma sarà l’occasione per riascoltare dal vivo i più grandi successi di Gigi D’Alessio che sarà accompagnato da tantissimi artisti con feat e duetti attesissimi dal pubblico come quelli con Geolier, Elodie e Alessandra Amoroso. Una festa della musica attorno alle hit del cantautore che come ogni anno ha voluto regalare al suo pubblico uno spettacolo davvero imperdibile.

Gigi D’Alessio Uno come te L’emozione continua quando è stato registrato

Gigi D’Alessio Uno come te L’emozione continua di stasera 13 giugno in onda su Raiuno è stato registrato il 7 e l’8 giugno di quest’anno, quindi solo sei giorni fa. In tempo record la produzione propone questa sera il meglio delle due serate sold out a Piazza del Plebiscito a Napoli. Ospiti e scaletta sono quelli a cui siamo già stati abituati in questi anni. Guè Pequeno apre la serata con Non mollare mai insieme a Geolier e Clementino, poi sarà il turno di Elodie e successivamente di Annalisa. Ci sarà spazio anche per Alessandra Amoroso, Ernia, Arisa, Fiorella Mannoia e i Boomdabash. Non poteva mancare LDA, figlio di Gigi D’Alessio, così come l’amico Francesco Cicchella. Gigi D’Alessio in concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli in diretta si è esibito il 7, 8 e 9 giugno, l’11 e 12 dello stesso mese e si ripeterà il 14, 15 e 16 giugno. L’unica serata dove non canterà dal vivo è proprio stasera 13 giugno per lasciare spazio al concerto in onda su Raiuno Gigi Uno Come Te L’Emozione Continua.