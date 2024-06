Sissi 4 si farà ad una condizione

Sissi 3 si è confermata un grande successo di pubblico, come già era stato per le due precedenti stagioni della serie tedesca creata da Sven Bohse. Anche quest’anno gli spettatori e le spettatrici di Canale 5 sono tornati a seguire con passione le avventure della celebre principessa d’Austria, e non vedono l’ora di sapere come proseguirà la sua storia. Già, perché Sissi 4 è in arrivo! Chiaramente lo show lanciato nel 2021 dalla rete tedesca RTL+ e scritto dal trio composto da Andreas Gutzeit, Elena Hell e Robert Krause non termina con la terza stagione. In primo luogo perché il successo che sta ottenendo, sia in Germania che in Italia, garantisce un prosieguo della storia, e poi perché le vicende storiche della principessa (ormai imperatrice, per la verità) Sissi offrono molti altri spunti narrativi. La serie è infatti ispirata a fatti e personaggi storici, anche se gli autori si prendono tante e notevoli libertà nel corso di questo loro fortunato adattamento.

Nulla che però abbia fin qui infastidito i fan, o che abbia colpito negativamente sulla loro sospensione dell’incredulità. La serie con protagonista l’attrice Dominique Devenport andrà dunque avanti sicuramente con una quarta stagione, che si preannuncia già ricca di emozioni. Sissi 4 si farà ed è già stata ufficialmente confermata dalla produzione, e anzi sono addirittura già incominciate le riprese, nel corso della scorsa primavera. La quarta stagione si farà soprattutto perché è stata rispettata una condizione ben precisa: la veridicità storica delle vicende che ha permesso alla produzione di ricevere anche un riconoscimento dalla Baviera come prodotto di valore storico e culturale. Non si sa ancora nulla sulla trama e sul cast della nuova stagione, ma qualche spunto lo danno le questioni rimaste in sospeso alla fine di Sissi 3: al centro di tutto ci sarà ovviamente l’evoluzione del rapporto tra la protagonista e suo marito Franz, oltre ovviamente al modo in cui crescere il piccolo erede al trono Rudolf.

Sissi 4 quando esce

Sulla data di uscita non ci sono ancora certezze, ma le previsioni restringono già il campo. I fan non dovranno aspettare a lungo, prima di vedere i nuovi sei episodi che costituiranno la quarta stagione della serie tedesca. Sissi 4 debutterà infatti in Germania per la fine del 2024. Le nuove puntate dello show sono attese in Italia, quindi, per il 2025, anche se ovviamente non si sa ancora il mese esatto. Certamente, a trasmetterle sarà ancora una volta Canale 5, con gli episodi che saranno inoltre disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Non resta dunque che aspettare ancora un po’ di mesi per avere maggiori informazioni riguardo alle possibili new entry del cast e alle prime indiscrezioni in merito alla trama di Sissi 4.