Angela Robusti Uomini e Donne chi corteggiava la moglie di Filippo Inzaghi

Angela Robusti, 34 anni, si è sposata ieri a Formentera con Filippo inzaghi, 50. I due hanno coronato il loro sogno e dopo sei anni di vita insieme e due figli, sono convolate a nozze. In Italia i due si sposeranno lunedì 24 giugno a Salerno ma intanto, nella splendida location delle Baleari, è andato in scena un matrimonio da favola con oltre 200 invitati tra amici e parenti. La Robusti ha una laurea in architettura e ad oggi è una wedding planner anche famosa e richiesta oltre che organizzatrice di eventi. In passato ha partecipato sia a Miss Italia che a Uomini e Donne. Nel corso del dating show è stata poi eliminata dal tronista che corteggiava. Già, ma chi era? Ci riferiamo a Luca Onestini, 31 anni, ex tronista, modello e protagonista di reality. Dal Grande Fratello Vip alla versione spagnola del reality show più famoso, Onestini è un influencer con un milione di follower. Ed il ragazzo decise di eliminare Angela Robusti dal dating show appena scoprì che la donna era una modella. “Non ha presso la libertà di essere sé stessi” il suo messaggio, anzi, uno sfogo sui social. “Sono una lama, sono un turbine, è stato bello buttarsi e ridere ed in primis essere stati sé stessi”. Dal 2018, invece, è legata sentimentalmente a Filippo Inzaghi: la wedding planner ha raccontato come sia stato l’attuale allenatore del Pisa a cercarla sui social per invitarla a cena. Da lì la frequentazione fino alla costruzione dell’attuale famiglia, con l’ex bomber dell’Italia con Edoardo, 3 anni il prossimo ottobre, ed Emilia, un anno compiuto lo scorso marzo, ad allietare le loro vite.

Chi è Luca Onestini: età, vita privata e lavoro

Luca Onestini è nato l’1 gennaio 1993 a Bologna, città nella quale vive tutt’oggi pur spostandosi spesso a Milano per impegni di lavoro. Ex modello e calciatore, carriera smessa a 18 anni per colpa di due infortuni gravi, di cui uno all’anca, è oggi influencer e personaggio televisivo, soprattutto di reality show. Nel 2013 prende parte al concorso “Mister Italia” e vince la fascia. Ha partecipato come tentatore a Temptation Island, poi a Uomini e Donne prima corteggiando Clarissa Marchese, 30 anni, poi diventando tronista e scegliendo Soleil Sorgè, 29 anni. E’ stato concorrente nella versione italiana – in due occasioni, nel 2017 dove arrivò secondo e nell’autunno 2021 – e spagnola del Grande Fratello mentre vince il reality spagnolo Secret Story nel 2021. Al momento è single ma nel corso degli ultimi anni diverse le storie sentimentali che ha avuto. La sua relazione con Soleil nel 2017 naufraga prima di entrare nella casa più spiata d’Italia per colpa del tradimento subìto dalla donna. All’interno della casa conosce la bellissima ceca Ivana Mrazova, 31 anni: fuori dalla casa si frequentano per quattro anni, hanno progetti di costruire una famiglia insieme ma poi nel 2021 arriva la rottura e si dicono addio dopo quattro anni. E’ poi il turno della giornalista Cristina Porta, conosciuta durante Secret Story: la storia però naufraga con la donna che addirittura lo caccia di casa.