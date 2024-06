Temptation Island 2024 streaming e replica: dove vedere e quando

Temptation Island – Se per te orario e durata di Temptation Island 2024 sono proibitivi c’è una doppia soluzione piano B: la replica e lo streaming. La rivoluzione digitale ha permesso, infatti, di poter godere delle proprie trasmissioni televisive preferite on demand, senza la necessità di essere per forza fisicamente davanti alla TV, e così è per il programma condotto da Filippo Bisciglia. Ovviamente Temptation Island 2024 è visibile in streaming in diretta su Mediaset Infinity e Witty TV, in Italia. Se invece è impossibile poter seguire il reality fuori casa nemmeno su smartphone e tablet, non disperarti. Come un tempo c’è un metodo classico se non ami il digital: puoi vedere la replica di Temptation Island ogni venerdì alle 21,20 su La 5 canale 30 del digitale terrestre. Non è previsto nessun daytime però il profilo Instagram di Witty TV e quello della trasmissione curata da Maria De Filippi spesso diffonde spoiler ufficiali su liti, baci e falò di confronto anticipati sulle coppie che partecipano al reality girato in Sardegna. Le puntate intere di Temptation Island 2024 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity e Witty TV, così come le clip di cosa è successo di più rilevante. In questa stagione del programma condotto sempre da Filippo Bisciglia le coppie sono sette: Jenny e Tony, Luca e Gaia, Vittoria e Alex, Siria e Matteo, Christian e Ludovica, Martina e Raul, Alessia e Lino. C’è chi già è convinto che i concorrenti su cui saranno montate più clip da rivedere in replica sono Siria e Matteo e Jenny e Tony, ma si sa all’Is Morus Relais tutto può succedere. Il reality dei sentimenti seppur trasmesso in estate fa ascolti record, in media 4 milioni e 30% di share, una cifra davvero monstre se si pensa che a questi dati sono escluse le visualizzazioni streaming, quelle social e quelli della replica su La 5 che ha sempre un ottimo riscontro di pubblico.

Temptation Island 2024 i video in streaming più virali

Oltre alla sigla con la canzone di Rihanna, nella storia della trasmissione sono stati diversi i momenti cult, iconici, che hanno reso Temptation Island tra i prodotti più visualizzati di sempre in streaming. Tra le più virali la corsa sulla spiaggia di Ciro Petrone per raggiungere Federica. Sul podio anche lo schiaffo di Manuela Carriero a Stefano Sirena al falò di confronto finale. Non da meno nella versione vip del reality dei sentimenti Anna Pettinelli con il suo “Tata” Patata all’ex compagno Stefano Macchi che non curante della rabbia della prof. di Amici la raggiunse al falò allegro e baldanzoso. Tra le clip virali più recenti le gaffe di Giuseppe a Gabriela durante il tentativo di riconquistarla al falò di confronto straordinario. Chi non ha mai detto dopo quella puntata “Il passato, rimaniamolo alle spalle”?