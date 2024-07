I Cesaroni 7 perché Niccolò Centioni e Micol Olivieri hanno litigato?

L’annuncio che attendevano ormai da anni tutti i fan è finalmente arrivato. I Cesaroni 7 si faranno. Claudio Amendola, 61 anni, uno dei protagonisti della fortunata saga campione d’incassi, soptattutto nelle prime stagioni. Le storie di una famiglia allargata e più moderna che mai che si intrinsecano tra di loro, l’iniziale difficile convivenza tra i figli di lui e le figlie di lei fino addirittura agli innamoramenti. Insomma, davvero tante le trame che hanno appassionato proprio tutti, tanto che la chiusura della serie – anche per la volontà di alcuni protagonisti – aveva mandato nello sconforto i fan. Negli anni si era più volte rincorsa la voce di una nuova stagione, diventata finalmente realtà con l’annuncio di Amendola in occasione del BCT Festival di Benevento. Grande curiosità anche sul cast che formerà la settima stagione. Di certo c’è che saranno protagonisti i fratelli Cesaroni, interpretati da Claudio Amendola e Antonello Fassari, 71 anni così come Max Tortora, 61 anni, nei panni dello storico amico Ezio. Ed gli attori che interpretavano i ragazzi? Se Alessandra Mastronardi, 38 anni, era sembrata restìa ad un ritorno nella serie, tutta da verficare la disponibilità degli altri attori. E, soprattutto, i fan si domandano come sarà l’eventuale rapporto sul set tra Niccolò Centioni, 31 anni e Micol Olivieri, 31 anni. Il legame che univa i due, infatti, si è ormai interrotto da anni ed ora sono impegnati soprattutto a scambiarsi frecciate reciproche sui social.

Niccolò Centioni e Micol Olivieri: l’origine del litigio

I due ragazzi, ai tempi in cui recitavano sul set de I Cesaroni, erano unitissimi, tanto da far pensare che vi fosse anche qualcosa in più di una semplice amicizia o di un rapporto tra colleghi. I nodi al pettine che hanno poi sfociato nella rottura definitiva sarebbero arrivati quando i due, come coppia, hanno partecipato ad una edizione di Pechino Express, il reality che prevede un viaggio attraverso località dell’Asia – generalmente – fatto da vip raggiungendo mete prestabilite solo con la propria forza e capacità, senza aiuti tecnologici tantomeno soldi. E l’esperienza tra Centioni ed Olivieri è diventata davvero complessa a causa delle differenze caratteriali emerse. Nel settembre del 2021, poi, l’accusa via social dell’attrice. Micol Olivieri ha accusato il suo collega di averle rivolto una frase molto grave – peraltro mai mandata in onda – con Centioni che avrebbe minato la serenità sua e della sua famiglia quando era in dolce attesa, addirittura sfruttando la gravidanza della donna. Accuse, naturalmente, rispedite al mittente. L’attore romano ha accusato la compagna di ripetuti insulti durante Pechino Express sostenendo anche come non abbia in alcun modo usato allo scopo di ottenere popolarità l’immagine di Micol, anche perché “eravamo sulla cresta dell’onda”. Centioni ha poi concluso sostenendo come forse la Olivieri era in cerca di pubblicità, magari per partecipare a qualche reality. Sono trascorsi tre anni ma l’acredine non è ancora finita, anzi. Niccolò Centioni, nel commentare un video relativo ai personaggi della serie da classificare in ordine di simpatia, ha messo la Olivieri al penultimo posto senza commenti.