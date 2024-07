Palio di Siena 2024 dove vederlo orari

Il Palio di Siena è certamente uno degli eventi sportivi più attesi, non solo nel capoluogo toscano. Una gara che regala sempre fascino ed emozioni, ma anche tanto divertimento. Lo storico evento, come sempre, andrà in scena in Piazza del Campo, lì dove i fantini – rigorosamente senza sella – proveranno a spingere il proprio cavallo alla vittoria. Anche quest’anno il tradizionale appuntamento vedrà concorrere per la vittoria le 10 contrade che rappresentano il comune di Siena. Si tratta del primo appuntamento stagionale quello di oggi, martedì 2 luglio, con il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano. Il secondo appuntamento, invece, come da tradizione, sarà il 16 agosto 2024, per il classico Palio dell’Assunta. Bruco, Civetta, Giraffa, Leocorno, Lupa, Nicchio, Pantera, Oca, Onda e Valdimontone le 10 contrade in gara in questo Palio. Manco a dirlo, la favorita è l’Oca che schiera al nastro di partenza Giovanni Atzeni, un fantino che è una sorta di leggenda: 10 vittorie già conquistate, di cui cinque di fila fino alla sconfitta del 16 agosto 2023. E’ quindi a caccia di riscatto nel primo Palio dell’anno. Ma dove sarà possibile guardarlo in tv? Il Palio di Siena 2024 sarà trasmesso in chiaro in diretta tv da LA7 a partire dalle 17.20. Sarà possibile vedere il Palio anche in streaming gratuitamente collegandosi al sito la7.it.

Palio di Siena 2024: gli accoppiamenti cavallo-fantino

Il 30 giugno scorso, come da tradizione, si è svolta la Tratta, in cui i Capitani assegnano, attraverso estrazione, i cavalli alle contrade dopo l’iscrizione degli stessi al Palio con consegunte formazione delle batterie.

Contrada del Bruco: Brivido sardo, esordiente, con numero orecchio 10 e numero coscia 34. Il fantino è Mattia Chiavassa.

Civetta: Criptha, esordiente, numero orecchio 3 e numero coscia 17. Fantino Federico Guglielmi.

Giraffa: Ardeglina, numero orecchio 5 e numero coscia 20, esordiente. Fantino: Gabriele Puligheddu.

Leocorno: Ares Elce, esordiente, numero orecchio 7 e numero coscia 29. Fantino: Sebastiano Murtas.

Lupa: Zenios, esordiente, numero orecchio 9 e numero coscia 32. Fantino: Andrea Coghe.

Nicchio: Akida, numero orecchio 4 e numero coscia 18, esordiente. Fantino: Elias Mannucci.

Pantera: Viso d’Angelo, tre volte al Palio, numero orecchio 6 e numero coscia 23. Fantino: Enrico Bruschelli.

Oca: Veranu, una volta al Palio, numero orecchio 1 e numero coscia 10. Fantino: Giovanni Atzeni.

Onda: Tabaco, sei volte al Palio, numero orecchio 8 e numero coscia 31. Fantino: Carlo Sanna.

Valdimontone: Ungaros, già due partecipazioni al Palio, numero orecchio 2 e numero coscia 16. Il fantino è Jonathan Bartoletti.