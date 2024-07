Anticipazioni Temptation Island 2024 stasera 4 luglio seconda puntata

Una nuova puntata di Temptation Island 2024 andrà in onda oggi, giovedì 4 luglio alle ore 21.35. Appuntamento ormai fisso e confermato al giovedì, anche se in casa mediaset stanno anche valutando il possibile cambio di data in vista dei prossimi appuntamenti. Continua, intanto, il viaggio nei sentimenti delle sette coppie, alle prese con falò di confronto e tentatori e tentatrici più agguerriti che mai. In casa Mediaset si augurano di ripetere il boom di ascolti della prima puntata, con il 24.9% di share e 3.248.000 spettatori puntando anche su una serata dove non vi saranno partite di Euro 2024, con i quarti di finale che vi saranno solo a partire da domani. Nella prima puntata Alessia già dopo poco aveva chiesto un falò di confronto anticipato con Lino, a cui non si è presentato il ragazzo, con la donna che si aspettava questo tipo di reazione. La stessa Alessia, dopo essersi confrontata con Martina, nel corso della seconda puntata in onda stasera, giovedì 4 luglio, chiederà al conduttore Filippo Bisciglia, 47 anni, di voler un altro falò di confronto. Nella puntata di stasera scopriremo se Lino avrà accettato stavolta. La seconda puntata di Temptation Island sarà fondamentale anche per un’altra coppia, quella formata da Jenny e Tony. Nel corso della prima puntata abbiamo ascoltato la confssione del Dj che ha ammesso di avere una sorta di doppia vita, dichiarazione che sembra abbia aperto a Jenny gli occhi sull’uomo. Il ds, peraltro, è sempre più vicino alla tentatrice Karina e la fidanzata si confiderà con le sue compagne di viaggio circa i suoi timori: teme, infatti, che possa compiere un altro passo falso. Nessun falò di confronto, però, per il momento: la donna vuole infatti vedere fin dove si spingerà il suo fidanzato.

Temptation Island 2024: cosa accadrà a Raul e Martina

Le anticipazioni di stasera 4 luglio di Temptation Island 2024 che arrivano dal resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, rivelano, però, anche di una situazione potenzialmente incandescente tra Raul e Martina. L’uomo, infatti, non gradirà affatto il comportamento della sua fidanzata che sarebbe molto vicina al tentatore Carlo Marini. Raul sarebbe molto infastidito da questa situazione e potrebbe addirittura chiedere un falò di confronto anticipato alla sua fidanzata. Inoltre come anticipato dallo stesso Filippo Bisciglia ci sarà la possibilità di vedere i primi approcci tra tentatrici e fidanzati per le altre coppie finora mai viste nemmeno nel pinnettu.