Temptation Island 2024 tentatrici: nome cognome e Instagram

Hanno il loro blocco dedicato nella prima puntata di ogni edizione ma sono tante le reazioni e i commenti delle coppie che c’è bisogno di fare un po’ di ordine e conoscere le tentatrici di Temptation Island 2024 a partire dai dati più essenziali: nome, cognome e Instagram. Siamo qui per aiutarvi e con una ricerca ben dettagliata siamo riusciti a recuperare tutto ciò che serve per seguire le ragazze protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia. Come ogni anno anche in Temptation Island 2024 le tentatrici sono tredici e tra volti già noti alla televisione, ex conosciute e ristoratrici anche questa volta hanno catturato l’attenzione, non solo dei fidanzati. La prima in ordine di merito è la tentatrice Maika cognome Randazzo che è stata brava a farsi notare da Lino Giuliano. 30 anni lavora tutto il giorno nelle attività di famiglia come dichiarato nella scheda di presentazione. Ama la sua determinazione, costanza e sincerità. Spera di diventare una donna realizzata e di avere una bella famiglia. Maika Randazzo su Instagram è @randazzomaika. Karina cognome Ramazanova è la tentatrice che ha invece conquistato Tony Renda. Nata e cresciuta a Grosseto ha origini russe da parte di padre, è laureata in comunicazione d’impresa e vuole aprire una sua attività, sta valutando bene in quale campo. I modi sono il suo punto di forza, classe eleganza e femminilità. Su Instagram si può trovare con il nick @karina_ramazanova26. Gaia cognome Ciferni ha invece 23 anni è originaria di Pescara ma vive da 5 anni a Milano dove studia Finanza. Sogna di diventare una donna in carriera e si vede sensuale e coinvolgente. Chiamata Gaietta su Instagram è @gaiaciferni. Siriana cognome Schifi è una tentatrice di 24 anni di Rieti è proprietaria di tre case di riposo, sogna di avere una persona accanto che sappia stare con lei. Per lei il contenitore è importante, ma è più importante il contenuto.

Siriana Schifi è su Instagram con il nick @schifisiria. Sofia cognome Monetti ha 27 anni e studia Relazioni Internazionali. La tentatrice ha doppia nazionalità italiana e uruguagia ed è appassionata di politica e moda. Già Miss Uruguay, vive a Perugia e parla quattro lingue su Instagram è @sofia_monetti. Tra le tentatrici di Temptation Island 2024 a livello di popolarità pregressa spicca Mara cognome Valentini 28 anni di Taranto. Si tratta della storica ex di Andrea Zelletta. Fu a causa di questa terribile rottura che il modello si propose per fare il tronista di Uomini e Donne dove incontrò Natalia Paragoni madre di sua figlia Ginevra. La professione ufficiale della tentatrice Mara è lashmaker ma ha un discreto curriculum come protagonista di videoclip, tra quelli più famosi L’Ammore Overo di Rocco Hunt. Su Instagram è @mara.valentini22. Noemi cognome Pirozzi è un’altra tentatrice conosciuta al pubblico di Canale 5 perché è stata prima ballerina mora nell’ultima edizione di Ciao Darwin. Soprannominata Tokyo da Paolo Bonolis per la somiglianza con l’attrice di La Casa di Carta è di Qualiano in provincia di Napoli, ha 21 anni e vuole diventare attrice, nel frattempo prosegue la sua carriera di ballerina e modella. Su Instagram è @noe.pirozzi.

Tentatrici Temptation Island 2024: le meno popolari

Jennifer cognome Stella ha 22 anni ed è una speaker radiofonica con una rubrica sul meteo, ha già una piccola esperienza televisiva perché lavora a Sportitalia infatti sta facendo la pratica per diventare giornalista pubblicista. Spontanea e schietta, sogna di lavorare in tv, su Instagram è @jennyfer_stella. Chiali cognome Siria è una delle tentatrici di Temptation Island 2024 ed è di Vajont, nell’intervista di presentazione ha raccontato di seguire uno stile di vita sano ma ama fare anche aperitivo. Spontanea sogna una famiglia con due bambini e di continuare ad essere una donna in carriera. Su Instagram è @chiali.siria. Nicole cognome e profilo Instagram in aggiornamento ha 25 anni di Milano sogna una famiglia e di trasferirsi in America, studia per diventare posturologa. Teresa cognome e profilo Instagram in aggiornamento ha 32 anni gestisce un ecommerce di ceramiche. Alla domanda “Punto di forza?” Ha risposto “Il mio modo di essere, il mio modo di fare, il mio modo di muovermi”. Vive tra Verona e Sassuolo. Infine tra le tentatrici di Temptation Island 2024 c’è Melania cognome e Instagram in aggiornamento, 23 anni di Padova lavora e studia, sensibile emotiva ma autonoma. Tra dieci anni sogna di stare in una spiaggia come quella dell’Is Morus Relais