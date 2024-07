Battiti Live 2024 perché non c’è Elisabetta Gregoraci: che reazione

Anche questa estate 2024 torna Battiti Live, la grande kermesse musicale organizzata da Radio Norba e trasmessa da Canale 5. Il programma va in onda registrato su Canale 5, dopo che le serate dal vivo si sono tenute tra Molfetta e Otranto tra il 21 giugno e il 7 luglio, ma l’evento è comunque in esclusiva televisiva. A condurre le sei puntate ci sono Alvin e Ilary Blasi, assieme a Rebecca Staffelli. Un cast di presentatori un po’ a sorpresa, per gli appassionati fan di Battiti Live. Infatti, nell’edizione 2024 della kermesse musicale non c’è alla conduzione Elisabetta Gregoraci assente sul palco nonostante la dimostrata professionalità. La 44enne showgirl calabrese ha infatti condotto l’evento fin dalla sua quindicesima edizione, andata in onda nel 2017. Per ben sette edizioni, Elisabetta Gregoraci è stata il volto di Battiti Live assieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Tutti e tre sono però stati sostituiti per l’edizione del 2024, con la direzione che ha deciso quindi di rivoluzionare completamente lo show. Un cambiamento che va di pari passo con lo spostamento della messa in onda da Italia 1 a Canale 5, ma che ha anche causato alcune discussioni e perplessità tra i fan dell’evento. Parlando nei mesi scorsi da ospite a TvTalk, Elisabetta Gregoraci era sembrata piuttosto fredda in merito all’eventualità che Ilary Blasi prendesse il suo posto alla conduzione di Battiti Live 2024. Si era limitata a dire di non poter fare alcun commento, perché non aveva avuto alcuna informazione ufficiale in proposito. Ma anche dopo che Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di Mediaset, aveva ufficializzato la novità, l’ex moglie di Flavio Briatore non si era espressa a riguardo, non alimentando polemiche. Il signorile silenzio di Elisabetta Gregoraci sul cambio alla condizione di Battiti Live 2024 e sul fatto che non c’è più al timone del programma ha fatto scrivere a molti esperti di tv e gossip che tra lei e la sostituta Ilary Blasi ci fosse stato qualche screzio. Una circostanza di cui molti hanno visto la conferma dopo che Elisabetta Gregoraci su Instagram ha commentato con un cuore un post di Alan Palmieri dedicato proprio alla nuova edizione di Battiti Live. Molto poco, va detto, per trarre conclusioni, se non che i due ormai ex colleghi (Palmieri continua a lavorare allo show, anche se non più come conduttore) c’è ancora un solido rapporto grazie agli anni trascorsi insieme sul palco. Ad ogni modo, non sembrano esserci motivi particolari per pensare ad Elisabetta Gregoraci fatta fuori da Battiti Live 2024, se non la volontà di Mediaset di rivoluzionare il terzetto di conduttori di questa edizione.

Battiti Live 2024 Elisabetta Gregoraci oggi

Non sta di certo a girarsi i pollici l’ex moglie di Flavio Briatore che continua a lavorare con successo. Di recente ha condotto con Carlo Conti un evento di beneficenza per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Non solo continua la sua proficua attività di influencer su Instagram e ad informare i suoi follower sulla sua vita privata. Oggi Elisabetta Gregoraci è in vacanza e si gode il mare con il suo fisico perfetto tra un allenamento e un po’ di relax.