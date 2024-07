Alessia e Lino Temptation Island 2024 stanno insieme o si sono lasciati?

È finita tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano? I due sono tra i protagonisti di questa edizione di Temptation Island, l’undicesima della storia del reality show firmato Mediaset, iniziata lo scorso 27 giugno. Nelle puntate andate in onda finora, la coppia è ancora unita, ma molti dubbi sta nascendo in merito a come andrà a finire il loro rapporto nelle prossime puntate. Infatti, gli eventi di Temptation Island vanno in onda in esclusiva su Canale 5 in queste serate, ma sono tutti registrati. L’avventura delle varie coppie e dell’esercito di tentatori e tentatrici si sono già concluse, anche se ogni partecipante al programma dovrebbe evitare di farsi vedere in giro con altri concorrenti fino al termine della messa in onda (il 25 luglio), per evitare spoiler sul finale. Nonostante questo, negli ultimi giorni si stanno rincorrendo varie voci su cosa è successo ad Alessia e Lino dopo Temptation Island 2024. L’influencer ed esperta di gossip televisivo Deianira Marzano ha rivelato che, secondo alcune segnalazioni che ha ricevuto, Lino e Alessia si sono lasciati dopo Temptation Island 2024 e la parrucchiera napoletana starebbe molto male per questa rottura dopo quattro anni di fidanzamento. Alcune voci dicono che una delle coppie di Temptation Island 2024 sarebbe stata squalificata, e qualcuno si domanda se non siano proprio Alessia e Lino. Non ci sono ancora conferme a questo proposito, anche se tutto il pubblico ha notato che, all’inizio del reality, i due erano entrati in crisi. Alessia non aveva gradito alcuni comportamenti di Lino con la tentatrice Maika e ha chiesto numerosi falò di confronto anticipato andati a vuoto. A rivelare che Alessia e Lino dopo Temptation Island 2024 non stanno più insieme sarebbe stata una talpa interna alla coppia, ovvero una cliente dell’estetista già mamma di un bimbo di sei anni, che al centro l’ha vista psicologicamente molto giù. Al contrario Lino sembrerebbe in gran forma dopo la rottura. È stato avvisato al Lido Verde a Varcaturo, nota località di divertimento balneare in Campania. Inoltre il barbiere con il fratello cantante neomelodico si starebbe vantando con gli amici che due tentatrici dopo Temptation Island 2024 lo starebbero corteggiando in maniera serrata. Ad oggi non risulta che Lino e Maika stanno insieme dopo la rottura con Alessia. I due napoletani stavano assieme da 4 anni, ma evidentemente se hanno deciso di partecipare al programma di Canale 5 qualche problema nella loro relazione c’era. Sembrava chiaro che non stanno più assieme e che si siano effettivamente lasciati perché le circostanze parlano da sé e invece c’è un’altra segnalazione.

Temptation Island 2024 Lino e le segnalazioni

Anche perché, nel frattempo, altre segnalazioni che stanno circolando sui social assicurano che la coppia sarebbe ancora unita. L’influencer Andy Respiggi ha accusato Lino di averle mandato una foto intima non richiesta nei giorni scorsi, ma la pagina Xoxo è intervenuta per dire che lo screen è falso e che Lino e Alessia stanno ancora insieme. Una conferma che arriverebbe anche dalla stessa Andy Respiggi, che ha poi rivelato di essere stata contatta anche da Alessia Pascarella in persona, che avrebbe minacciato di denunciarla per aver diffuso un’accusa falsa contro il suo fidanzato. Deianira Marzano, nel frattempo, conferma che secondo diverse segnalazioni che le sono arrivate, Alessia e Lino avrebbero avuto una litigata furibonda e che si sarebbero definitivamente lasciati. Quale sarà la verità?