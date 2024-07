Siria e Matteo Temptation Island 2024 si sono lasciati?

Sarebbe scoppiata con un clamoroso retroscena la coppia di Temptation Island 2024 formata da Siria e Matteo, almeno secondo quello che ipotizzano molti esperti di gossip televisivo. I primi sono stati Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti, ma adesso potrebbero seguire il loro esempio anche la Pingo e la Vitali. I due sono fidanzati addirittura da 7 anni, e rappresentano la coppia unita da più tempo tra tutte quelle di quest’anno. Matteo è infatti in crisi perché la sua compagna dimagrita dopo un’operazione gli sembra cambiata e ormai distante, e infatti ha commentato sconsolato: “Non la capisco più”. Siria non si sente più sicura di voler continuare la sua relazione con Matteo, e lamenta la mancanza di attenzioni del fidanzato. Matteo è abbastanza distaccato e avaro di effusioni, ma Siria ritiene che essendo dimagrita, avendo perso 85 chili, meriterebbe maggiore apprezzamento. Matteo ha reagito dicendo che se appare freddo è solo perché da piccolo era stato bullizzato perché troppo sensibile, e ha quindi imparato a nascondere le sue emozioni. Queste sembrano però ormai solo chiacchere da bar visto che la Pingo avrebbe voltato pagina con un calciatore. Senza pentirsi Siria si è avvicinata al biondo tentatore Simone Dell’Agnello, il 32enne attaccante toscano ex Inter e Livorno che all’inizio di Temptation Island 2024 era sembrato invece più vicino ad Alessia. Il rapporto tra il single Simone e Siria si è sviluppato bene, e non sono in pochi a ipotizzare che la Pingo possa aver lasciato Matteo, un legame storico con il fidanzato per lasciare spazio ad una passione nascente. A conferma di ciò, da un po’ di giorni stanno circolando insistenti voci sul fatto che effettivamente Siria e Matteo si sarebbero lasciati nel corso del programma. Infatti, tutto quanto vediamo in esclusiva su Canale 5 in queste serate è già avvenuto ed è stato registrato. I concorrenti del programma non possono rivelare nulla su quanto avvenuto e non possono farsi vedere in giro assieme prima della fine della messa in onda della stagione, ma nonostante questo qualche indiscrezione spunta sempre fuori.

Siria e Matteo dopo Temptation Island 2024

In questo caso, è stato lo youtuber Cristiano Cervigni a sganciare la bomba sul triangolo composto da Siria, Matteo e Simone. Secondo la segnalazione, oggi dopo Temptation Island 2024 Siria e Matteo si sono lasciati e non stanno più insieme. Oggi Siria starebbe con Simone Dell’Agnello e la circostanza gli sarebbe stata rivelata da un’amica che conosce la coppia. Inoltre biondo tentatore e fidanzata dimagrita sarebbero stati avvistati insieme da un gommista a Tirrenia. Simone e Siria abitano anche relativamente vicini (lui a Tirrenia, lei a Massa), per cui lo youtuber propende per credere che questa voce che gli è arrivata sia credibile, e che dunque Matteo e Siria si sono lasciati durante Temptation Island 2024.