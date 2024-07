Temptation Island 2024 tentatore biondo Siria chi è Simone ex Inter

Tra Siria Pingo e Matteo Vitali, che stanno insieme da ben sette anni, si è infiltrato il biondo tentatore Simone Dell’Agnello, uno dei tentatori più intriganti di Temptation Island 2024. Il palestrato non è un ex volto di Uomini e Donne eppure è un vip di Temptation Island 2024. Si tratta infatti per il tentatore di Siria di un calciatore professionista con una buona carriera alle spalle. Nato il 22 aprile 1992 a Livorno, in Toscana, Simone cognome dell’Agnello ha dunque 32 anni, segno zodiacale Toro, e oggi gioca come attaccante per il Budoni, club dell’omonima cittadina della Sardegna, militante attualmente in Serie D. In passato, però il tentatore biondo di Temptation Island 2024 ha giocato a livelli anche più alti: cresciuto tra Livorno e Inter, ha debuttato nel 2011 con la maglia degli amaranto, all’epoca militanti in Serie B. Negli anni successivi la carriera di Simone dell’Agnello è stata un po’ limitata dagli infortuni, ma è arrivato comunque a vestire le maglie di diverse squadre: Sudtirol, Barletta, Savona, Cuneo, Como, Arezzo, Foggia, Grosseto, Seregno e Franciacorta. Simone Dell’Agnello ha inoltre vestito la maglia dell’Italia a livello giovanile, dall’U16 fino all’U20. Con l’approssimarsi della fine della sua carriera da calciatore, Simone sta cercando di aprirsi una nuova strada in tv, e questa edizione di Temptation Island 2024 potrebbe essere la sua occasione. Attualmente, il 32enne calciatore toscano vive a Tirrenia, frazione costiera di Pisa, anche se come detto nell’ultima stagione ha giocato con un club sardo. Se volete saperne di più su di lui, potete seguire Simone biondo tentatore di Siria sul suo profilo Instagram ufficiale, dove conta già oltre 11.000 follower.

Temptation Island 2024 tentatore Simone ex fidanzata

Tra i motivi per cui, secondo Cristiano Cervigni, Simone e Siria potrebbero ora essere una coppia c’è anche il fatto che i due abitano vicini, dato che lei è di Massa e lui di Tirrenia. Ovviamente, al momento non è possibile dire con certezza come stiano le cose. Simone Dell’Agnello, comunque, risulta single, anche se delle sue precedenti relazioni non si sa moltissimo, sebbene sia un calciatore con un recente passato da professionista. Su Facebook si trova un post del 2021 in cui si dice che, all’epoca, la sua fidanzata si chiamava Rachele, ed è presente anche una foto della ragazza. Un’altra fidanzata, di cui però non viene citato il nome, era nominata in un articolo del Tirreno nel 2011, quando Dell’Agnello era un promettente attaccante del Livorno.