Shannen Doherty ne La casa nella Prateria chi interpretava

È stata una delle attrici più amate per una generazione cresciuta negli anni Novanta e poi anche nel decennio successivo. Shannen Doherty è morta sabato 13 luglio all’età di 53 anni a causa di un cancro al seno di cui soffriva da anni. Il grande pubblico la ricorda soprattutto per il ruolo di Brenda Walsh nella serie tv degli anni Novanta Beverly Hills 90210, andata in onda tra il 1990 e il 2000, e poi per quello di Prue Halliwell nella serie fantasy Streghe, andata in onda tra il 1998 e il 2006). Nata a Memphis, nel Tennessee, nel 1971, Shannen Doherty venne lanciata giovanissima come attrice in un’altra serie, La casa nella prateria.

Si tratta di uno show iconico della televisione americana, divenuto un successo internazionale che ha contato in tutto 204 episodi e ben quattro film per la tv. La casa nella prateria era una serie di genere western che seguiva la vita di una tradizionale famiglia statunitense che vive in una fattoria nelle campagne del Minnesota. Creata da Ed Friendly per la rete NBC, era tratta dai libri autobiografici di Laura Ingalls Wilder, pubblicati tra il 1943 e il 1945. Il capofamiglia e protagonista della serie, Charles Ingalls, era interpretato dal noto attore Michael Landon, mentre per il ruolo di sua figlia Laura, l’altra protagonista e futura autrice dei libri, fu scelta la giovane Melissa Gilbert.

La casa nella prateria debuttò nel 1974, diventando immediatamente un grande successo televisivo e venendo distribuita in tutto il mondo. In Italia arrivò su Rai 1 nel 1977, per poi venire trasmessa su varie reti locali e, a partire dal 1982, sui canali Mediaset. La serie durò in tutto 9 stagioni, fino al 1983. Shannen Doherty debuttò come attrice proprio in quest’ultima stagione de La casa nella prateria, interpretando il ruolo di Jenny Wilder. Il suo personaggio era una ragazzina (l’attrice di Memphis aveva appena 11 anni quando iniziò le riprese), nipote di Almanzo Wilder (Dean Butler), il marito della protagonista Laura. Jenny arrivava a Walnut Grove assieme al padre Royal, fratello di Almanzo, dopo l’improvvisa morte della madre. Lo stesso Royal aveva serie problemi di cuore, e il dottor Baker gli diede ancora poco da vivere, per cui cui Laura e Almanzo decisero di prendersi cura di Jenny quando fosse morto il padre della ragazzina.

La carriera di Shannen Doherty dopo La Casa Nella Prateria

Il ruolo di Jenny Wilder diede grande popolarità a Shannen Doherty, che recitò in tutti i 22 episodi della nona e ultima stagione de La casa nella prateria. Nonostante fosse un personaggio secondario nella serie, riscosse un buon successo, e questo show fu il lancio nella sua carriera d’attrice. Per tutti gli anni Ottanta apparve come guest star in varie serie, da Magnum P.I. a 21 Jumps Street, fino a diventare una delle protagoniste di Vita col nonno (1986-1988) e, dal 1990, di Beverly Hills 90210.