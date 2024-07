Elite 8 Mario Ermito nel cast: che retroscena su carriera

Si, è proprio lui: Pier del cast di Élite 8 è Mario Ermito passato alla storia come Mister 1% al televoto del Grande Fratello Vip 5 contro Stefania Orlando. Quell’edizione 2020 2021 del Gf fu vinta ufficialmente da Tommaso Zorzi. A distanza di anni lo scettro della vittoria morale spetta al modello che all’estero è una famoso. Quel bel ragazzo di Elite 8 dagli occhi azzurri dell’associazione Alumni, potente quanto perverso, lo ritroviamo anche nella copertina degli episodi di presentazione della serie Netflix diventata cult. Il personaggio di Pier interpretato da Mario Ermito in Élite 8 è relativamente secondario, perchè è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’ultima stagione a Las Encinas. È lui, insieme a Alexandra Pino nei panni di Guillermina a spingere Joel a prostituirsi in gruppo per soldi, avviandolo in giro che decreterá la sua fine. È evidente che gran parte di chi lo sbeffeggiava per quell’un per cento di gradimento al televoto, Vip e non, Mario Ermito del Gf lo vede sintonizzando il televisore su Netflix, mentre l’attore si gode il successo. Come si sarà intuito per arrivare a far parte del cast di Elite 8, serie tra le più streammate di sempre a livello planetario, il modello di origini pugliesi non è di certo alla prima esperienza per la piattaforma on demand. Mario Ermito per Netflix ha fatto Un cuento perfecto, molto vista in Spagna, e Pídeme lo que quieras, per Warner Bros Por Los Pelos. L’ex gieffino in Italia ha partecipato anche a Tale e Quale Show dove si è distinto imitando Henrique Iglesias e ha provato la carriera da cantante. Non serve fantasticare, è sufficiente guardare il profilo Instagram di Mario Ermito per vedere quanto è famoso in Spagna, e breve con la diffusione dell’ultima stagione di Elite, all’estero in generale.

Elite 8 dopo le fiction italiane per Mario Ermito

Mario Ermito ha fatto diverse fiction in Italia oltre che Il Grande Fratello Vip 5 e Tale e Quale Show l’anno successivo. Come attore ha esordito con l’Onore e il Rispetto parte quinta, Il Peccato e la Vergogna 2 e Don Matteo in piccoli ruoli. Il modello ha poi fatto parte del cast de L’allieva 2 per una puntata. In Fiori Sopra l’Inferno Mario Ermito era il cattivo Andreas, protagonista della serie insieme a Elena Sofia Ricci. Pier di Elite 8 ha 32 anni, un classe 1991, e ne ha fatta di strada potendo dire di aver avviato una bella carriera da attore professionista che gli si augura longeva. La serie Netflix con André Lamoglia è già un bel traguardo. Fronte vita privata non si vede da un po’ Sandra Martinez e non si sa se è ancora la sua fidanzata.