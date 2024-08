Che Dio Ci Aiuti repliche su Raiuno cancellata Caterina Balivo?

Con l’ultima puntata dell’ultima stagione di Un Passo dal Cielo sembrava tutto pronto per un breve intrattenimento in attesa del ritorno di Caterina Balivo con La Volta Buona. Invece nel palinsesto di Raiuno spunta da oggi 19 agosto l’inizio di una maratona di una delle fiction più amate di sempre della rete ammiraglia della tv di Stato. Dalle 14.05 alle 16.05 dal lunedì al venerdì vanno in onda le repliche di Che Dio Ci Aiuti dalla prima stagione. Conti alla mano anche se sono due episodi al giorno, appare impossibile completare tutte le puntate della fiction con Elena Sofia Ricci arrivata alla settima stagione. A meno che non si decida di interrompere drasticamente la maratona appena cominciata. I malpensanti non mancano mai ed effettivamente potrebbe venire un lecito dubbio riguardo alla possibilità che un’altra trasmissione venga a sorpresa cancellata o eventualmente rimandata. Si tratta di La Volta Buona condotta da Caterina Balivo che già la scorsa stagione agli esordi nonostante i buoni ascolti era stata travolta da critiche. In realtà ci potrebbe essere anche una soluzione alternativa in attesa del ritorno della fortunata soap Il Paradiso delle Signore. Dalle 14 alle 15 spazio alle avventure di Elena Sofia Ricci con un solo episodio in replica di Che Dio Ci Aiuti e successivamente dalle 16 alle 17 spazio ad una versione più ristretta di La Volta Buona in attesa di un blocco più grande con l’avvento dell’autunno e una presenza maggiore di telespettatori davanti al piccolo schermo. Sull’argomento è intervenuta la stessa conduttrice: Caterina Balivo torna a settembre 2024 con La Volta Buona come confermato. Inoltre il volto televisivo di origini napoletane ha rivelato la data del ritorno su Raiuno del suo programma pomeridiano fissata per il 9 settembre. Sorge quindi il dubbio: le repliche di Che Dio Ci Aiuti verranno interrotte dopo sole tre settimane o è previsto un cambio di orario? Bisognerà aspettare il palinsesto di settembre della rete ammiraglia della tv di Stato che in quella fascia oraria tornerà ad affrontare Uomini e Donne con Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti anche: Che Dio Ci Aiuti 8 si farà: lo spoiler sul nome da suora di Azzurra

Che Dio Ci Aiuti repliche di quante stagioni

L’unica cosa certa è che le repliche della prima e della seconda stagione di Che Dio Ci Aiuti andranno in onda. Infatti bisogna considerare che i primi due capitoli della fiction contano entrambe 16 episodi che in termini di palinsesto corrispondono ad otto pomeriggi. Fermo restando che Caterina Balivo torna a settembre vedremo la prima stagione con Serena Rossi e Massimo Poggio nei panni di Giulia e Marco che dopo anni da ex si rincontreranno. Sarà possibile anche ripercorrere la storia di Margherita interpretata da Miriam Dalmazio che da studentessa insicura si ritroverà medico in corsia d’ospedale e madre della piccola Anna dopo la morte del personaggio interpretato Ludovico Fremont. Inizieremo a conoscere Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi) rivivendo la sua storia d’amore con Guido Corsi (Lino Guanciale). Ovviamente non possono mancare i pilastri delle repliche di Che Dio Ci Aiuti nei pomeriggi di Raiuno: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi rispettivamente Suor Angela e Suor Costanza.