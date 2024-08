Ballando con le stelle anticipazioni Sonia Bruganelli con chi balla

Ah quanto sano gossip a Ballando con le stelle 2024 tra intrecci, nuove e vecchie coppie, antiche ruggini. La più interessante delle concorrenti è sicuramente Sonia Bruganelli per svariati motivi. L’ex moglie di Paolo Bonolis si è sempre definita un esperta di televisione che non si strappa i capelli per farla, almeno davanti la telecamera. Come spesso accade per chi sa lavorare dietro le quinte le occasioni capitano, e non vale la pena rinunciare. Sará stato questo il motivo che ha spinto Sonia Bruganelli a far parte come concorrente punta di diamante del cast di Ballando con le Stelle 2024. Nella vita privata l’ex opinionista di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi ha da qualche mese un nuovo compagno per nulla estraneo al mondo del gossip quanto a quello della Tv. Questa volta però non si tratta di un conduttore scafato come l’ex marito Paolo Bonolis, con cui la bionda dagli occhi di ghiaccio ha tre figli. Sonia Bruganelli sta con Angelo Madonia, ballerino professionista di origini siciliane approdato nel programma condotto da Milly Carlucci solo due anni fa. Alla sua prima nello show ispirato a Strictly Come Dancing, Angelo Madonia gareggiò con Ema Stockholma. La speaker radiofonica di Radio Due di origini francesi colpì subito il ballerino, e viceversa. Cosi scoppiò in pista l’amore tra Angelo Madonia ed Ema Stockholma che si sono lasciati l’anno dopo per incompatibilità caratteriali. È la prima volta che una coppia fresca di fidanzamento come l’opinionista e il danzatore partecipano a Ballando. Simona Ventura e Giovanni Terzi, ad esempio, erano una coppia solida e ben consolidata. Stesso discorso, in vesti diverse, per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Per questo l’interesse del pubblico sarà molto più alto del previsto nel vederli in gara l’uno contro l’altro. Stando alle anticipazioni non ufficiali che arrivano dai corridoi di Viale Mazzini l’idea è quella di vedere Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024 in coppia con Pasquale La Rocca, che così balla con un danzatore professionista garanzia di podio con due vittorie all’attivo.

Ballando con le stelle 2024 anticipazioni coppie

Angelo Madonia dovrebbe invece ballare con la bellissima Bianca Guaccero per spingere il pubblico a pensare ad una compagna gelosa dell’eventuale intesa in pista. Insomma a partire da sabato 28 settembre ne vedremo delle belle nel programma condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Stando alle anticipazioni su Ballando con le stelle 2024 altre coppie del cast dovrebbero essere Lucrezia Lando con Tommaso Marini, Federica Nargi con Stefano Oradei, Furkan Palali (Fikret di Terra Amara) con Alessandra Tripoli, Luca Barbareschi e Giada Lini, Alan Friedman e Maria Emarchkova, Federica Pellegrini e Moreno Porcu, Massimiliano Ossini e Anastasia Kuzmina, Nina Zilli e Simone Casula, Francesco Paolantoni e Tove Villfor. Difficile anticipare, invece, con chi faranno coppia i Cugini di Campagna e in che modalità saranno un solo concorrente.