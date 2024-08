Emanuel Lo lascia Amici: lo sostituisce un ex del talent

L’addio di Emanuel Lo ad Amici di Maria De Filippi è dato per certo. Il classico copia e incolla a cui ci ha abituato il web parla di motivi personali dietro la scelta del compagno di Giorgia. Non si capisce però chi è la fonte di questa mesta notizia. Ragionando, in base a ciò che si legge, su Emanuel Lo che lascia Amici (si vocifera per entrare nel cast della nuova edizione di X Factor condotta da Giorgia) è caccia a chi lo sostituisce. Il nuovo prof di ballo del talent ideato da Maria De Filippi sembra poter essere, finalmente, un ex volto noto della trasmissione. L’idea degli autori è in linea con Mediaset: valorizzare prodotti di casa. Non può essere un caso il nuovo programma condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme, annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa dei palinsesti. Questo format prevede uno spazio dedicato agli allievi di Amici che hanno raggiunto il successo, con l’obiettivo di mostrare il valore del talent nel canto. All’appello mancherebbe uno spazio dedicato ai traguardi raggiunti dagli ex allievi che si sono distinti nel ballo dopo aver partecipato al talent di Maria De Filippi. Per questo, dando per scontato che Emanuel Lo lascia Amici, il sostituto potrebbe essere un ex allievo. Due i nomi in lizza: Elena D’Amario e Francesco Mariottini. La storica professionista di origini toscane da tempo è in lizza per un posto da prof. di Amici.

Rispetto a Francesco Mariottini sarebbe complementare ad Alessandra Celentano, con cui spesso si è scontrata nel corso di queste edizioni del programma. Mariottini è infatti un ballerino completo, esperto però nel settore danza classica, slot nel corpo insegnanti già coperto dalla nipote di Adriano Celentano. Tra l’altro della maestra è stato anche allievo e professionista da lei scelto personalmente per alcuni passi a due, come visto anche l’anno scorso al serale. Elena D’Amario come giudice di Amici al posto di Emanuel Lo non sarebbe una sorta di contenuto duplicato per la trasmissione,. L’obiettivo è dare pepe alle polemiche che sono alla base degli ascolti di Amici di Maria De Filippi. Probabilmente suo malgrado, la ballerina, professionista del talent da un decennio, è famosa anche ad un pubblico di giovanissimi. I ragazzini non la ricordano quando sedeva tra i banchi della scuola di talenti di Canale 5. Per il gossip della Generazione Z Elena D’Amario è l’ex di Massimiliano Caiazzo, Carmine Di Salvo di Mare Fuori. La rottura della coppia è arrivata qualche mese fa, così la ballerina approderebbe come professoressa di Amici sostituendo Emanuel Lo sulla scia mediatica del gossip.

Emanuel Lo e Elena D’Amario a confronto come prof di Amici

Per chi non lo sapesse Elena D’Amario è cresciuta tanto dopo aver preso parte come allieva alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi. Arrivò seconda nel circuito danza dietro Stefano de Martino, all’epoca ballerino. La ballerina era famosa, oltre che le l’innato talento e disciplina, per altri due motivi. Elena D’Amario era fidanzata nella scuola con Enrico Nigiotti che si auto eliminò per salvare lei. L’altro è che l’ex di Massimiliano Caiazzo litigava spesso con il prof. Marco Garofalo, difesa da Steve La Chance. La D’Amario, dopo Amici, ha fatto parte come professionista della prestigiosa compagnia di David Parsons per oltre dieci anni. Solo a fine carriera è tornata in Italia con un ruolo di spicco tra i professionisti del talent. Oltre alla TV ha preso parte a numerosi video musicali, tra cui quelli di Jovanotti e Achille Lauro. Elena D’Amario ha dunque tutte le carte in regola per essere finalmente prof. di Amici di Maria De Filippi.