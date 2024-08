Non sarebbe il primo scivolone per un gieffino: Enzo Paolo Turchi ha rivelato a Nuovo TV di essere un concorrente del Grande Fratello. Il ballerino di caratura internazionale ha anticipato il Gf stesso ed entrando anche nei dettagli di quello che sarà il suo percorso nella casa. Il marito di Carmen Russo sbarca alla corte di Alfonso Signorini due anni dopo l’avventura di sua moglie data tra le papabili vincitrici ma cacciata al televoto da Nathaly Caldonazzo. Iconico il famoso confronto tra la stessa showgirl ex Bagaglino e il ballerino sul presunto messaggio gate. La Caldonazzo si era lamentata di non essere stata invitata al matrimonio di Carmen Russo nonostante conoscesse bene Enzo Paolo Turchi che a suo dire le aveva anche inviato qualche messaggio la moglie era al Grande Fratello Vip. Successe il panico e solo con prove provate si capì che quei messaggi erano stati inviati un po’ a tutti in una lista broadcast per chiedere supporto al televoto per Carmen. Enzo Paolo Turchi come concorrente del Grande Fratello ha promesso di non abbandonare la Casa per motivi di salute come accaduto a L’Isola dei Famosi per le emorroidi. È possibile che il ballerino famoso per il Tuca Tuca con Raffaella Carrà rischi l’estromissione per gli spoiler fatti nell’intervista a NUOVO TV? Ha anche detto che la moglie è gelosona e non vuole che guardi altre donne. Ovviamente Enzo Paolo Turchi non rischia di essere squalificato dal Grande Fratello ancor prima di entrare. Nemmeno il più ingenuo degli ingenui avrebbe spoilerato la sua partecipazione in pompa magna senza il consenso della produzione figuriamoci da un cavallo di razza della TV come il coreografo.

Grande Fratello chi nel cast con Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi è sicuramente tra i più famosi e importanti concorrenti del Grande Fratello 2024 2025. Non circolano, almeno stando agli spoiler, altri vipponi di peso ma le trattative sono ancora in corso. Probabilmente la produzione ha voluto dare un segnale forte lasciando che Enzo Paolo Turchi rivelasse di far parte del cast del GF per far capire che sarà un’edizione memorabile