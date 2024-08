L’amore è irrazionale, lo sanno bene i protagonisti del trono over di Uomini e Donne Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. La dama di origini egiziane su Instagram è stata chiara e, almeno per noi che non la conosciamo bene, sembra non aver lasciato quel lumicino di speranza per un ritorno di fiamma con il cavaliere pugliese. Attenzione però perché l’amore è imprevedibile e non bisogna mai dare nulla per scontato. Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne si sono lasciati e nel lungo sfogo social di lei c’è anche il motivo, lui era troppo geloso. Rispetto e fiducia non sono mai mancate nel rapporto tra i due partecipanti di Uomini e Donne over eppure qualcosa è venuto a mancare. Probabilmente Asmaa ha pensato che la forte gelosia di Cristiano fosse sintomo di una poca fiducia nei suoi confronti. La dama ha definito ossessiva la gelosia dell’ex fidanzato tifosissimo del Bari e non ha retto. L’amore da parte sua non è mai mancato per il pugliese però non basta soprattutto quando non si è più adolescenti. Dopo qualche ora di distanza arriva un nuovo capitolo di questa appassionante love story nata nel programma condotto da Maria De Filippi e criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Cristiano di Uomini e Donne è pronto a riconquistare Asmaa e proprio in queste ore si sta recando personalmente dalla sua ex fidanzata per fare pace. Ha infatti risposto alla storia della gossip creator Deianira Marzano dove spiegava di non dare ancora per certa la rottura dato che stava per fare questo “romantico” tentativo.

Uomini e Donne Asmaa e Cristiano come Roberta e Riccardo

C’è anche chi ci ha visto del marcio e ha subito pensato che con l’avvicinarsi della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne Asmaa e Cristiano volessero tornare in studio con argomenti che attirassero i telespettatori. La Fares ha nella bio del suo profilo Instagram una mail per eventuali sponsorizzazioni. Lo Zupone in passato era già stato corteggiatore al trono classico. Non sarebbe la prima volta che una coppia del trono over fingerebbe per hype. Come dimenticare Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri smascherati da Gianni Sperti che ammisero i loro errori chiedendo scusa a redazione e telespettatori. A noi comunque Asmaa e Cristiano sembrano sinceri e speriamo possano chiarire (lontani dalle telecamere).