La speranza è l’ultima a morire, questa volta è dura crederci ancora: nel cast di concorrenti Vip del Grande Fratello 2024/2025 non c’è il nome di Cristiano Iovino. Il personal trainer delle celebrities è stato grande protagonista del gossip della passata stagione patinata. Se fosse stato partecipante del Gf di quest’anno, ne avrebbe avute di storie da raccontare, e da chiarire. Di sicuro avrebbe appassionato i telespettatori con la sua verità da uomo del caffè con Ilary Blasi. Chiamato in causa dall’ex moglie di Totti nel documentario Netflix Unica, senza essere mai nominato, si è palesato in un’intervista al Messaggero. Il personal trainer ha fatto capire che non era andata come raccontato dalla conduttrice di Battiti Live 2024. Se Cristiano Iovino fosse stato concorrente del Grande Fratello avrebbe anche parlato della lite con Fedez. Si è parlato per mesi della rissa tra il rapper e l’uomo del caffè di Ilary Blasi all’interno di una discoteca di Milano. Argomento di cronaca è stato il presunto conseguente pestaggio ai danni di Iovino da parte di alcuni ultras del Milan del giro di Federico Lucia. La vicenda si sarebbe chiusa con il personal trainer che non avrebbe sporto denuncia e ricevuto una buona uscita economica. Al Gf Cristiano Iovino avrebbe potuto parlare del perché del litigio con Fedez, ammettendo o smentendo le avances ad una ragazza che era con il rapper in discoteca (si parlò della studentessa Ludovica di Gresy che smentì). Il personal trainer dei Vip avrebbe potuto raccontare la focosa passione con la sua fu fiamma Oriana Marzoli, preceduto tra l’altro dall’ex gieffina che lo ha detto in un reality in Spagna. Insomma quanto sarebbe stato bello se Cristiano Iovino fosse stato nel cast del Grande Fratello 2024/2024. Salvo sorprese, non subentrerà nemmeno a reality in corso.

Grande Fratello 2024-2025 il cast vip

Secondo diversi esperti di gossip, c’è un motivo del perché Cristiano Iovino non è un concorrente del Gf: sarebbe stato lui a rifiutare di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. Davide Maggio ha rivelato i concorrenti Vip del Grande Fratello dì quest’anno. Il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, l’ex modella Clarissa Burt, l’attore di Beautiful Clayton Norcross, la cantante Jessica Morlacchi, la modella Helena Prestess, l’influencer Giulia Mannucci, l’attore spagnolo Iago Garcia, Ilaria Eleonora e Pamela di Non è la Rai, il conduttore Luca Calvani.