Che Jenny Guardiano prima di Temptation Island aveva partecipato a Uomini e Donne già ve lo avevamo detto. La notizia era circolata mentre l’estetista esperta in sopracciglia soffriva all’Is Morus Relais per i comportamenti del fidanzato Tony Renda con le single. Il falò di confronto di Jenny e Tony è finito a tarallucci e vino, portando nel dimenticatoio l’esperienza televisiva della bella mora siciliana. Su Instagram e TikTok la Guardiano ha fatto qualche video virale, come la rimozione del filler alla labbra e la difesa dai commenti in stile bodyshaming del fidanzato, di chi lo definiva troppo brutto per stare con lei. Ora le coppie viste a luglio a Temptation Island 2024 non sono più di tendenza. Gli occhi sono puntati sulle nuove coppie pronte a vivere il loro viaggio nei sentimenti, regalandoci nuove emozioni con la versione Winter del programma condotto da Filippo Bisciglia. Probabilmente qualche fan ha ricordato a Deianira Marzano dell’esperienza al dating show della catanese prima di conoscere Tony Renda. Jenny Guardiano ha partecipato a Uomini e Donne nel 2018 e corteggiava Niccolò Brigante. Aveva 18 anni quando scese la scalinata degli studi Elios per corteggiare l’affascinante tronista siciliano. Jenny contattò la redazione, non era arrivata al dating show condotto da Maria De Filippi tramite appuntamento al buio. Il percorso di Jenny di Temptation Island a Uomini e Donne non fu dei migliori, anzi. Dopo un paio di puntate cercando di farsi notare attaccando di Virginia Stablum di eliminata da Niccolò Brigante senza essere portata nemmeno una volta in esterna. L’attuale fidanzata di Tony Renda faceva la modella e ha tutte le carte in regola sia nel fisico che nella predisposizione per fare TV. Chissà se avrà spazio nella prossima stagione magari nella doppia edizione del Grande Fratello subentrando a reality in corso. Quella di Nicolò Brigante a Uomini e Donne fu una beffa: la sua scelta fu Virginia Stablum ma era palese che fosse molto più preso dalla rivale Marta Pasqualato. Difatti tra i due la rottura arrivò nel giro di un mese.

Jenny Guardiano a Uomini e Donne con Lavinia Mauro

Un Trono comunque foriero di celebrità quello di Nicolò Brigante. Oggi il siciliano continua la sua carriera e la sua vita, Virginia Stablum ha partecipato a Miss Universo rappresentando l’Italia. La sua corteggiatrice Lavinia Mauro ha fatto Uomini e Donne nel 2023 mentre Jenny Guardiano ha partecipato a Temptation Island. Un bel resoconto se si pensa ad un’annata, il 2018, dove la spinta social per i partecipanti non era così forte come oggi eppure vengono ancora ricordati e seguiti.