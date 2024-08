Ormai si sa il Grande Fratello è una succursale di Temptation Island, trasmissione di Maria de filippi leader del prossimo palinsesto televisivo. Quest’anno non solo è andata in onda una doppia edizione, una a giugno e l’altra a settembre. Come lo scorso anno si continuerà a parlare del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia anche nella Casa più spiata d’Italia. Sono stati scelti infatti i nuovi Perla, Mirko e Greta del Gf. Secondo quanto diffuso su Instagram da Alessandro Rosica, Lino Giuliano di Temptation è un concorrente ufficiale del Grande Fratello. Il napoletano è stato scelto per il triangolo con la fidanzata Alessia e la single Maika Randazzo. Al di là del personaggio che avrà sicuramente la classica storia da raccontare, principalmente è stato ritenuto interessante per aver tenuto un piede in due scarpe con ex ragazza e tentatrice. Inoltre, è uscita fuori un’amante di Lino Giuliano con cui si sentiva prima di partecipare a Temptation Island. Insomma, come concorrente nel cast del Grande Fratello 2024-2025 Lino parteciperà un po’ come esca di dinamiche già viste con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Molto farà il contenuto del confronto tra Lino e Alessia a Uomini e Donne che è registrato prima del suo ingresso della Casa. Lì verranno poste le basi per la story line che sarà poi affrontata dal nuovo triangolo di Temptation Island al Gf.

Grande Fratello il fattore Lino

Probabilmente grazie a diversi fattori come il suo carattere, la sua telegenia e il suo essere interessante, sulla concorrenza di altri ha fatto la differenza la sua sagacia nel saper gestire le dinamiche create all’Is Morus Relais. Lino, Alessia e Maika hanno avuto anche un pizzico di furbizia in più nel saper gestire il post Tempation Island. Non hanno fatto trapelare nulla su Instagram se non una foto ambigua di un post serata tra il napoletano e la tentatrice. Questo può creare maggiore curiosità per i telespettatori che potranno vivere di puntata in puntata le rivelazioni dei protagonisti.