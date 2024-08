L’estate è ormai finita e come ogni settembre che si rispetti tornano i programmi tv più attesi. Uomini e donne 2024 2025 ricomincia il 9 settembre e già impazzano le anticipazioni su chi ci sarà e chi è stato fatto fuori dal Trono Over. Sembra che le vecchie glorie del parterre sono ormai un vago ricordo. Non ci saranno Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza che stanno ancora felicemente insieme con tanto di cronistoria della loro vita sentimentale su Instagram. Ai box anche due grandi protagonisti storici del Trono Over: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. I due cavalieri sembrano aver scritto tutte le pagine possibili all’interno del dating show di Maria De Filippi. La sensazione è che entrambi al momento stanno bene lontano dalle telecamere. Il dubbio su una pausa di Ida Platano da Canale 5 è lecito. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, ci potrebbe essere nella prima puntata un confronto tra Ida e Mario Cusitore che ha tentato invano tutta l’estate di recuperare con la tronista. Non è escluso che la dama siciliana trapiantata a Brescia possa ritornare al Trono Over per riprovare a trovare un compagno.

Uomini e Donne 2024-2025 Gemma Galgani non ci sarà

Confermata sicuramente Cristina Tenuta, così come Claudia e Alessio che si sono lasciati. Tra alti e bassi continua invece la storia tra Asmaa e Cristiano. Potrebbe essere, invece, la prima volta senza la Star della trasmissione. Quando il 9 settembre inizia Uomini e Donne 2024-2025 Gemma Galgani lascerà il Trono Over con Pietro del Pozzo, con cui si è frequentata tutti questi mesi di assenza dagli studi Elios. Sempre Lorenzo Pugnaloni con le sue anticipazioni ha spiegato che la dama torinese e il misterioso cavaliere saranno in studio per aggiornare sull’evoluzione della loro conoscenza. Un’evoluzione naturale la loro uscita dal programma con tanto di petali rossi. Gemma Galgani ci ha abituati però a grandi colpi di scena. Indimenticabile quell’orribile 4 settembre 2015 in cui Gems lasciò Giorgio Manenti perché non l’amava abbastanza. Potrebbe essere questo l’anno in cui non vedremo più le liti tra Gemma e Tina Cipollari, gli attacchi e le lacrime della Galgani. A noi, nel caso, mancherà ma le auguriamo la felicità che merita.