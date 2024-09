Ballando con le stelle 2024 quattro maestri silurati: le anticipazioni

Il pubblico del sabato sera di Milly Carlucci è abituato e anche quest’anno non ci saranno determinati maestri nel cast di Ballando con le Stelle 2024. Il primo grande addio del dancing show fu quello di Natalia Titova. La russa, moglie di Massimiliano Rosolino conosciuto proprio durante una delle edizioni del programma Rai, lasciò per passare ad Amici di Maria De Filippi. Dopo di lei lo stesso percorso venne intrapreso da uno dei ballerini professionisti che più ha vinto alla corte di Milly Carlucci, Raimondo Todaro, anche lui diventato poi insegnante del talent di Canale 5. Si sono poi susseguiti diversi campioni del mondo di danza che hanno fatto poche stagioni per poi restare comunque all’interno del team di Ballando. Tra questi ricordiamo Samantha Togni e Stefano Oradei. C’è anche chi meno veterano ha partecipato ad uno o poche edizioni prima di lasciare il cast di Ballando con le Stelle come Vito Coppola, Vicky Martin, Yulia Musikhina e Ola Karieva. In particolare Yulia Musikhina ha vinto l’unica edizione fatta del dancing show con Kaspar Capparoni, così come Vito Coppola che trionfò con Arisa. Il programma condotto da Milly Carlucci inizierà il 28 settembre e ci sono già delle conferme su addii importanti fatte dagli stessi ballerini professionisti. Tra i maestri che non parteciperanno Lucrezia Lando è la prima che lascia Ballando con le Stelle 2024. La fidanzata del figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, ha scritto su Instagram che non farà parte del cast perché impegnata in un progetto importantissimo. Durante la sua partecipazione al dancing show ha conquistato la vittoria nel 2020 con Gilles Rocca. Anche Simone Casula lascia Ballando con le Stelle 2024 e ad annunciarlo è stato anche in questo caso proprio il maestro. Rispetto a Lucrezia Lando, il ballerino resterà nel cast ma solo per accompagnare il ballerino per una notte in alcune puntate. Un po’ di delusione per colui che aveva ballato nella scorsa edizione con Rosanna Lambertucci e arrivato in finale con Rosanna Banfi ma gli accoppiamenti con i vip non lo hanno premiato. Mentre è stato confermato Angelo Madonia che però non ballerà con Sonia Bruganelli, sua attuale fidanzata, chi non ci sarà a Ballando con le Stelle 2024 è Samuel Peron. L’addio al dancing show era nell’aria già nella scorsa edizione quando ha sfiorato la vittoria con Simona Ventura. La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi aveva di fatto sancito il suo passaggio, almeno temporaneo, a Mediaset. Un’esperienza positiva per il ballerino che ha raggiunto il secondo posto battuto solo dall’attore Aras Senol.

Ballando con le Stelle 2024 maestri: possibile addio di Pasquale La Rocca

Tra i maestri di Ballando con le Stelle 2024 che non ci saranno potrebbe esserci una sorpresa. Imbattuto con due edizioni vinte su due partecipazioni con Luisella Costamagna e Wanda Nara, Pasquale La Rocca potrebbe lasciare il programma condotto da Milly Carlucci. Il ballerino sui social sta raccontando la sua esperienza a Londra dove è stato coinvolto nelle coreografie dell’edizione inglese di Ballando con le stelle e dove ad ottobre sarà a guida di due masterclass. Gli impegni londinesi saranno compatibili con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle? La verità si conoscerà probabilmente solo pochi giorni prima della prima puntata del dancing show.