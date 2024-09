Le anticipazioni turche di Endless Love ci mostrano come la scoperta della verità da parte di Kemal di essere il padre della figlia di Nihan è strettamente legata alla tragica fine della soap turca. Il primo tentativo da parte di Nihan di aggirare il ricatto di Emir e di far recapitare al suo amato il diario segreto in cui è scritta tutta la verità su Deniz è andato in fumo. La mamma di Kemal ha preferito restituirle il diario ed evitare così ulteriori ripercussioni sul figlio da parte del perfido Emir. Così il personaggio interpretato da Neslihan Atagul deve affrontare un nuovo dramma, il rapimento della figlia da parte del marito che le restituirà la bambina solo dopo averla costretta a tornare a casa e recitare il ruolo della moglie fedele. A questo punto Nihan, da madre amorevole, cede al ricatto ma si fa furba. Inizia a corteggiare Emir facendogli credere di aver dimenticato per sempre Kemal e di essersi innamorata di lui. Si dimostrerà perfida e spietata e riuscirà a far calare in parte le difese del marito che le intesterà parte dell’azienda. Qui subentra la svolta per Kara Sevda. Stando alle anticipazioni turche di Endless Love, Kemal si rende conto di essere il padre biologico di Deniz proprio in azienda. Durante una riunione la babysitter della piccola la porta dalla madre perché non riesce a calmare il suo pianto. Incrociando lo sguardo della neonata sente una vibrazione, il richiamo della paternità e decide di fare di tutto per prendersi la figlia. Stando agli spoiler che arrivano dalla Turchia su quando e come Kemal scopre di essere il padre della figlia di Nihan c’è un piccolo lieto fine.

Endless Love cosa succede quando Kemal scopre di essere il padre di Deniz

Kemal riesce ad attirare Emir in una trappola facendolo rimanere in azienda per una riunione importante. Nel frattempo si reca a casa da Nihan dicendole che ormai ha capito e deve confessare. A quel punto il personaggio interpretato da Neslihan Atagul conferma che Deniz è sua figlia e gli fa leggere il diario dove c’è scritto tutto quello che Emir le ha fatto per impedirle di tornare tra le sue braccia. A questo punto scoperta la verità, Kemal e Nihan si mettono insieme e decidono di chiedere al tribunale il test del DNA per Deniz. Questa volta Emir non riuscirà a falsificare documenti e corrompere dottori e magistrati, come già accaduto in passato per una trasfusione di sangue per la bambina. Il tribunale emetterà la sua sentenza. In Endless Love ora è ufficiale: Kemal è il padre biologico della figlia di Nihan. Di qui in poi non vi aggiungiamo altre anticipazioni perché altrimenti spoileremmo come finisce Endless Love e non vogliamo togliervi la sorpresa.