Mamma mia che mal di testa per contare quando finisce Endless Love in Italia su Canale 5 compresa la messa in onda dell’ultima puntata della soap turca. A modo nostro, ci siamo riusciti calcolatrice alla mano per comunicare il finale dell’amore contrastato tra Nihan e Kemal. In Turchia Kara Sevda conta 74 puntate da 120 minuti, non è, dunque, una soap pomeridiana che va in onda tutti i giorni bensì una vera e propria fiction, per intenderci, della durata simile a Imma Tataranni o Le indagini di Lolita Lobosco. Dunque nel paese di origine le due stagioni sono state trasmesse in un mese o poco più. In Italia le puntate di Endless Love sono 444, ovviamente tenendo conto delle due stagioni. Il motivo è che ogni puntata turca corrisponde a sei puntate nel nostro Paese perché il format è totalmente differente essendo una soap e non una fiction. Attualmente Endless Love è arrivata alla puntata 182 quindi significa che calcolando la prima serata della soap con Burak Ozcivit, le pillole pomeridiane prima di Uomini e Donne (che sono state confermate anche per la stagione 2024-2025) e la puntatona del sabato pre Verissimo, siamo agli sgoccioli. Come siamo agli sgoccioli, vi chiederete. Perché mancano 264 puntate che però spalmate in tutti questi appuntamenti quotidiani urbi et orbi fanno solo altri 30 giorni esatti di messa in onda. Ora non ci resta che attendere la scelta di Mediaset che potrebbe o far esaurire la soap nonostante gli ottimi ascolti (e non vi spoileriamo il finale che vi lascerà secchi) oppure sfruttare Endless Love come fatto con Terra Amara. Per allungare ulteriormente la messa in onda dovrà necessariamente interrompere gli appuntamenti del pomeriggio e lasciare solo quella della puntatona del sabato e la prima serata. In questo modo le 264 puntate verrebbero diluite per permettere di vedere su Canale 5 l’ultima puntata di Endless Love più o meno a Natale. Una bella intossicata sotto l’albero perché poi come già per Demir, Hakan e soprattutto Zuleyha arriverà la mancanza di Kemal e Nihan che il finale di Kara Sevda chiuderà definitivamente senza possibilità di una nuova stagione. Quindi quando finisce Endless Love in Italia è o tra un mese o a dicembre inoltrato. Sarebbe perfetto se Mediaset scegliesse di trasformare la soap turca nella sua reale veste di fiction così da occupare fronte ascolti una bella casella e variare rispetto al regno di Maria De Filippi che sta per tornare con Temptation Island, Tu Si Que Vales e Grande Fratello. Perché quest’ultimo? Perché anche quest’anno nel cast ci sono volti già conosciuti nei programmi della regina della televisione italiana.

Endless Love o Terra Amara: chi vince gli ascolti

C’è però un deterrente che potrebbe far morire Endless Love nei pomeriggi di autunno tra un mese o poco più. Per quanto piaccia ai telespettatori il bel volto di Kemal la soap turca non ha mai eguagliato in ascolti e in share il successo di Terra Amara. Le intenzioni di Mediaset erano invece quelle di mettere a segno un altro colpo, basti pensare che nella scorsa primavera Terra Amara in prima serata faceva da traino per le puntate di Kara Sevda. Esperimento tiepido che però ha permesso di raccogliere almeno 2 milioni e passa di telespettatori in un periodo di basso auditel come quello estivo e che va lodato perché non sono state riproposte repliche come avvenuto su altri canali.