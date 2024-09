Endless Love che fine fa Banu: una telefonata cambia tutto

La risposta su che fine fa Banu in Endless Love, se Tarik la scopre e la lascia darà una bella soddisfazione ai telespettatori. Manca poco alla fine di Kara Sevda in Italia e si iniziano a tirare le somme sulla chiusura dei personaggi partendo dai cattivi. Banu è interpretata dall’attrice Çağla Demir e già nella prima stagione si è presentata male per i fan di Kemal e Nihan. La ragazza bella e spietata è stata in passato amante di Emir. Tra loro non c’è stato mai nulla oltre l’attrazione fisica e avendo capito bene la sua indole, assetata di denaro e potere, il personaggio interpretato da Kaan Urgancıoğlu decide di farne la sua spia. Così grazie ad una somma di denaro mensile bonificata puntualmente sul suo conto, Emir convince Banu in Endless Love a sposare Tarik, fratello di Kemal, e facendolo innamorare pazzamente di lei. In questo caso per questa storia d’amore disgraziata da parte dell’ex amante di Emir c’è un lieto fine. No, non pensate che la fine che fa Banu in Endless Love è quella di redimersi. Nonostante qualche piccolo segnale di gelosia nei confronti di Pelin non si innamorerà mai di Tarik. Finiti in povertà e costretti a vivere con i genitori di lui, Banu e Tarik inizieranno a litigare senza sosta e così la donna non avrà la lucidità per continuare a nascondere il suo inganno. A casa dei suoceri pensa di essere sola e controllando il suo conto in banca personale nota che non è arrivato il bonifico di Emir. Visibilmente alterata Banu chiama il nemico di Kemal e lo minaccia di rivelare tutto al marito e porre fine al doppio gioco se non ben remunerata.

Endless Love Tarik scopre Banu

Il personaggio interpretato da Çağla Demir non si accorge che la suocera Fehime era tornata in casa dalla spesa e così la vecchia volpe origlia tutta la conversazione della nuora. Purtroppo non riesce a capire chi è l’interlocutore dall’altro lato che non viene mai nominato però spiffera tutto al figlio. Stando alle anticipazioni di Endless Love Tarik inizia ad aprire gli occhi su Banu e con la scusa di fare una telefonata inizia a fare delle ricerche sul cellulare della moglie. Scopre che la telefonata incriminata è stata fatta ad un mittente denominato Boss. Salva il numero di telefono e si rende conto che è quello di Emir. Nelle ultime puntate di Endless Love seconda stagione Tarik scopre Banu e la lascia per sempre. Anche Emir la scarica non dandole più il denaro per essere la sua spia. In sostanza la ragazza ha un destino simile alle sue colleghe in Terra Amara. Fa una brutta fine Banu in Endless Love, lascia Istanbul sola e in povertà.