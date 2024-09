Maria De Filippi ha fatto una scelta mai vista prima riguardo quando ricomincia Uomini e Donne a settembre 2024 dopo la lunghissima pausa estiva. Già lo scorso anno il programma con Tina Cipollari e Gianni Sperti aveva chiuso in anticipo i battenti l’ultima settimana di maggio. Ufficialmente il motivo era per lasciare spazio alle registrazioni imminenti di Temptation Island. La strategia ha dato pure i suoi frutti perché è stata l’ennesima annata positiva per gli ascolti delle vicende delle coppie in bilico all’Is Morus Relais. Non a caso Lino di Temptation è un concorrente della nuova del Grande Fratello mentre Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne 2024. Per questo si è creata grande attenzione per il ritorno del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in questo mese di settembre. Registrato sempre in Sardegna con un Mood prettamente estivo, e non in una location invernale come si immaginava inizialmente, Temptation Island a settembre farà a breccia nel cuore dei telespettatori come in attesa delle vacanze tra luglio? Maria De Filippi ha fatto la sua scelta l’occasione di trasformare in un cult longevo la sua trasmissione estiva è troppo ghiotta per essere sprecata. La post produzione del reality delle tentazioni va curata bene, richiede massima attenzione. Inoltre potrebbe aggiungere nuovi appuntamenti nel palinsesto Mediaset. Così Maria De Filippi ha scelto di posticipare a lunedì 16 settembre, forse, la data di inizio della nuova stagione di Uomini e Donne che ricomincia facendosi da parte per un altro programma. Temptation Island settembre potrebbe avere delle pillole quotidiane per far salire l’attenzione sulle vicende all’Is Morus Relais sperimentando un nuovo format stile grande fratello è iniziato a vestire i panni di un vero e proprio reality. Per lo stesso motivo slitta anche l’inizio della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi che ricomincia senza rinuncia al classico appuntamento pomeridiano che crea hype sul programma.

Uomini e Donne 2024 cosa è successo

La trama di Uomini e Donne 2024/2025 è già bella calda in base alle ultime registrazioni, già due tra fine agosto e inizio settembre. I tronisti della nuova edizione sono due ex volti Fascino, Michele ex corteggiatrice di Manuela Carriero e Martina de Ioannon ex Temptation fresca di rottura con il fidanzato Raul Dumitru e tentatore Carlo. In più al Trono Classico c’è anche Alessio, una new entry sconosciuta al mondo dello spettacolo. Tra i corteggiatori di Martina c’è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Al Trono Over è tornato Armando Incarnato, nel parterre è sbarcato Mario Cusitore mentre Ida Platano per ora ha lasciato Uomini e Donne. Armando e Mario sono già uno contro l’altro per la bella Tenuta, sarà la volta buona per Cristina e Armando di diventare una nuova coppia del Trono Over?