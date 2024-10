Le tre serie Netflix sconosciute che devi assolutamente vedere

Quando pensi a Netflix, probabilmente ti vengono in mente le serie di successo come Stranger Things, The Crown o La Casa di Carta. Queste sono le serie di cui tutti parlano, i veri pilastri del catalogo. Ma c’è un intero oceano di gemme nascoste che meriterebbero più attenzione. Parliamo di quelle serie che, pur avendo contenuti di qualità straordinaria, non ricevono la stessa esposizione mediatica. Sono quei tesori che trovi per caso, o che ti vengono consigliati dall’amico con il “gusto alternativo”. E oggi ti voglio parlare proprio di tre serie su Netflix che devi assolutamente vedere, anche se forse non le hai mai sentite nominare.

The Billion Dollar Code

Se sei appassionato di storie di tecnologia, innovazione e lotte legali, The Billion Dollar Code è una serie che non puoi proprio perderti. Ma andiamo con ordine: cosa rende questa serie una delle gemme nascoste più interessanti su Netflix? Beh, per cominciare, si tratta di una miniserie tedesca ispirata a fatti realmente accaduti. Siamo nella Berlino degli anni ‘90, un periodo post-riunificazione pieno di fermento culturale e tecnologico. In questo contesto, una startup locale sviluppa una tecnologia che permette di esplorare il mondo attraverso una visualizzazione aerea… Sì, stiamo parlando di qualcosa di molto simile a Google Earth.

Ma qui arriva il colpo di scena: la startup non riesce a ottenere il riconoscimento che merita, e il suo team si trova coinvolto in una battaglia legale con Google, accusando il gigante di aver “rubato” la loro invenzione. La storia non è solo una riflessione su giustizia e lealtà, ma è anche un tuffo nella cultura hacker degli anni ’90, un periodo in cui la tecnologia veniva vissuta con grande idealismo e libertà. È un dramma avvincente che mescola amicizia, ambizione e la spietata realtà del mondo legale.

In più, se hai amato serie come Halt and Catch Fire, The Social Network o anche Silicon Valley, questa serie ti riporterà quelle stesse vibrazioni, ma con un tocco europeo, più realistico e forse un po’ più “ruvido”. È una storia che parla di innovatori che non solo cercavano di creare qualcosa di nuovo, ma che dovevano anche lottare per far valere i propri diritti in un’epoca dominata dai giganti tecnologici.

Non dimentichiamoci che la recitazione è di altissimo livello, con attori tedeschi come Mark Waschke e Leonard Scheicher, che portano sullo schermo una performance intensa e autentica. Il tutto accompagnato da una regia impeccabile, capace di immergerti completamente in quell’epoca così particolare. In breve, The Billion Dollar Code è una serie che unisce il meglio del thriller legale e del dramma tecnologico, offrendo uno sguardo affascinante su come il mondo della tecnologia possa essere tanto innovativo quanto spietato.

Potrebbe interessarti anche: A Star is Born perché si suicida Jackson

Love, Death & Robots

Hai mai pensato che l’animazione potesse essere uno degli strumenti più potenti per raccontare storie profonde e coinvolgenti? Se non lo hai fatto, è ora di cambiare idea con Love, Death & Robots. Questa serie è una collezione di cortometraggi animati che abbraccia vari generi, dalla fantascienza all’horror, passando per il fantasy e il thriller. Ogni episodio è unico, non solo nella trama, ma anche nello stile visivo. La serie riesce a sorprenderci continuamente, con un’attenzione maniacale ai dettagli e una creatività fuori dal comune.

Prendiamo per esempio uno degli episodi più discussi, Jibaro. In soli 20 minuti, riesce a catturare la nostra attenzione con una grafica iperrealistica e una narrazione priva di dialogo, ma carica di emozioni. È una di quelle esperienze che ti lasciano senza parole, letteralmente. Il contrasto tra la bellezza visiva e l’intensità della storia è qualcosa che non si vede spesso nel mondo dell’animazione. È come se ogni episodio fosse un piccolo film, realizzato con lo stesso livello di cura e attenzione.

Dietro questa meraviglia animata ci sono grandi nomi, tra cui David Fincher e Tim Miller (sì, proprio lui, il regista di Deadpool). E si vede: la serie mescola umorismo nero, violenza stilizzata e temi filosofici con una maestria che raramente si trova in prodotti di animazione. Ogni episodio è come un piccolo gioiello, e non sai mai cosa aspettarti dal prossimo. Love, Death & Robots è la prova che l’animazione non è solo per bambini: può essere un mezzo potente per esplorare temi complessi e maturi, con una libertà creativa che il live-action spesso non permette.

La varietà è una delle chiavi del successo di questa serie. Se ti piace la fantascienza, troverai pane per i tuoi denti con episodi che esplorano intelligenze artificiali, universi paralleli e guerre intergalattiche. Se preferisci l’horror, ci sono episodi che ti faranno saltare dalla sedia. Insomma, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. E la qualità della produzione è tale che ti ritroverai a guardare episodi anche solo per la bellezza visiva, indipendentemente dal genere.

Potrebbe interessarti anche: Dead Boy Detectives: i protagonisti gay stanno insieme? Netflix risponde

Ares

Se sei alla ricerca di una serie che ti metta i brividi, ma che allo stesso tempo ti faccia riflettere, Ares è la risposta. Questa serie olandese, spesso passata inosservata, è un mix perfetto di horror psicologico e mistero. La trama segue una giovane studentessa che entra a far parte di una società segreta universitaria ad Amsterdam, solo per scoprire che dietro la facciata di eleganza e prestigio si nasconde un mondo oscuro e spaventoso.

La serie esplora temi come il potere, la corruzione e le dinamiche sociali in una società che sembra perfetta, ma che è corrotta fino al midollo. Ciò che rende Ares così affascinante è il modo in cui mescola il soprannaturale con la critica sociale. Non è solo una serie che ti fa saltare dalla sedia per la paura; ti fa anche riflettere su come il potere e il privilegio possano distorcere la realtà. È una critica sottile, ma potente, che aggiunge un livello di profondità che non sempre si trova nelle serie di genere horror.

La serie è girata in modo impeccabile, con una fotografia cupa e claustrofobica che ti fa sentire intrappolato insieme alla protagonista. E la tensione cresce episodio dopo episodio, fino a raggiungere un climax che ti lascia senza fiato. Ares è una di quelle serie che non si dimenticano facilmente. Non è per i deboli di cuore, ma se ti piacciono le storie che ti lasciano con più domande che risposte, questa è perfetta per te.

Con queste tre serie, potrai esplorare mondi diversi e scoprire gemme che, purtroppo, non hanno avuto la visibilità che meritano. La bellezza di Netflix è proprio questa: scavando un po’ più a fondo, puoi trovare storie straordinarie che ti sorprenderanno e ti terranno incollato allo schermo!

Ciascuna di queste serie offre qualcosa di unico: dal dramma legale e tecnologico di The Billion Dollar Code, alla fantascienza d’avanguardia di Love, Death & Robots, fino al terrore sottile e inquietante di Ares. Se stai cercando qualcosa di diverso dai soliti titoli, queste sono le serie che fanno per te.