Marialuisa Jacobelli è stata a Temptation Island: chi tentava e il colpaccio

Se c’è una cosa che rende Temptation Island un vero cult per chi ama il gossip, è proprio la possibilità di vedere come le relazioni più solide possano vacillare di fronte a tentazioni ben orchestrate. E, parlando di tentazioni, Marialuisa Jacobelli ha fatto parte dell’edizione 2020 del programma, condotta da Alessia Marcuzzi. Ma come è andata la sua esperienza sull’isola? E soprattutto, come si collega tutto questo al famoso flirt con Francesco Totti?

Prima di tuffarci nella sua avventura a Temptation Island, è giusto fare una piccola presentazione per chi ancora non conoscesse bene Marialuisa. Figlia del noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli, Marialuisa ha saputo farsi un nome da sola, grazie al suo lavoro come giornalista e modella. Però, più che per il calcio, è diventata famosa anche per un certo gossip esploso qualche tempo fa: sì, hai capito bene, quello legato a Francesco Totti. Ma aspetta, ci arriviamo!

L’edizione 2020 di Temptation Island: coppie e dinamiche da urlo

Nel 2020, Temptation Island ha visto un gruppo di coppie variegate e, come al solito, piene di problemi irrisolti. Alessia Marcuzzi, sempre impeccabile nel condurre, ha messo in scena un’edizione piena di emozioni e, ovviamente, tentazioni. Ma chi erano le coppie protagoniste?

Alberto Maritato e Speranza Capasso: una relazione di 16 anni messa alla prova. Speranza è sempre stata insicura, e Alberto non ha fatto nulla per rassicurarla, anzi! Anna Boschetti e Andrea Battistelli: una storia di manipolazione da parte di Anna, che cercava di spingere Andrea a fare quel fatidico passo in avanti. Antonella Elia e Pietro Delle Piane: questi due non hanno bisogno di presentazioni. La loro presenza ha portato scintille (e non quelle d’amore). Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: con Carlotta che ha conquistato il pubblico grazie alla sua schiettezza e il fidanzato Nello che non sempre è stato all’altezza delle aspettative. Serena Spena e Davide Varriale: Serena sempre più vicina ai tentatori e Davide che cercava di tenere tutto sotto controllo (spoiler: non ce l’ha fatta). Sofia Calesso e Amedeo Bianconi: anche loro non hanno avuto vita facile sull’isola, cercando di capire se la loro storia avesse ancora un futuro.

Con queste coppie, l’edizione non ha mancato di regalare momenti di suspense e tanto materiale per i fan. Ma veniamo a noi: Marialuisa Jacobelli ha giocato un ruolo decisivo in questo caos?

Marialuisa Jacobelli tentatrice

Entrando nel villaggio come tentatrice, Marialuisa ha cercato di mettere alla prova la fedeltà dei fidanzati. Ma a differenza di alcune sue colleghe, non ha creato particolari “drammi” o situazioni esplosive. Certo, con il suo fascino ha sicuramente attirato qualche sguardo, ma non ha mai davvero destabilizzato nessuna delle relazioni presenti. Si può dire che la sua partecipazione è stata più sottile, puntando su eleganza e discrezione piuttosto che su atteggiamenti provocatori.

Ma se ti stai chiedendo: ha tentato qualcuno? Beh, la risposta è no, o almeno non nel modo in cui ci si potrebbe aspettare da una tentatrice classica di Temptation Island. Marialuisa ha lasciato un segno nel programma, ma non ha fatto cadere nessuno dei fidanzati ai suoi piedi.

Ora, veniamo alla parte più succosa. Francesco Totti. Sì, perché dopo la sua partecipazione a Temptation Island, il nome di Marialuisa Jacobelli è tornato alla ribalta per un motivo completamente diverso: il suo flirt con l’ex capitano della Roma. E, attenzione, non è solo gossip da tabloid. Marialuisa ha confermato la relazione, lasciando tutti a bocca aperta. Anche se Totti non ha mai parlato pubblicamente del loro rapporto, la conferma di Marialuisa ha acceso i riflettori su di lei ancora di più.

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Marialuisa ha consolidato la sua popolarità, soprattutto grazie alla sua eleganza e alla capacità di stare sotto i riflettori senza scivolare nel dramma. E, come spesso accade, la sua presenza nel reality ha contribuito a renderla una figura ricercata nel mondo dello spettacolo, sia per il suo talento che per il gossip che la circonda.