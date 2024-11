Ballando con le Stelle Federica Nargi ha fatto danza e si giustifica così

Federica Nargi è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024, in coppia con il ballerino professionista Luca Favilla. La sua partecipazione al celebre dancing show di Rai Uno ha suscitato molto interesse ma il suo talento non è solo un caso. Federica Nargi ha infatti avuto il suo primo approccio con la danza sin da giovanissima.

Come ha raccontato in un’intervista a Chi, ha studiato danza fino all’età di 11-12 anni. Un percorso che l’ha messa in contatto con diverse discipline, anche se, come lei stessa ammette, non ha mai approfondito balli come i latino-americani, che invece adora. Un aspetto che si ricollega perfettamente alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove il ballo latino è uno degli stili principali. Nargi ha dichiarato che il ballo è una “dote naturale” che ha, a prescindere dal fatto che abbia frequentato o meno scuole specializzate.

La sua passione per la danza è evidente, e nonostante non abbia avuto una carriera da ballerina professionista, il suo amore per il movimento è sempre stato vivo, tanto da essere definita “l’anima della festa” dai suoi amici, grazie alla sua predisposizione a lasciarsi andare alla musica, come amava fare nelle discoteche.

Federica Nargi ha anche pubblicato poco tempo fa una foto con una delle sue figlie dove entrambe ballano. Nella didascalia invita la piccola a ballare lasciandosi andare se ne ha voglia. Un invito alla danza, passione che ha avuto fin da quando aveva la sua età. L’ennesima conferma del fatto che oltre al bancone di Striscia la Notizia dove ha debuttato in tv in coppia con Costanza Caracciolo, la danza per lei ha un valore importante.

Una sfida a due con Bianca Guaccero

Nell’edizione di Ballando con le Stelle di quest’anno, Federica Nargi dovrà vedersela con Bianca Guaccero, altra grande amante della danza e già preparata in alcune tecniche. Come Federica, anche Guaccero ha una lunga esperienza alle spalle. Infatti, l’attrice e conduttrice pugliese ha studiato danza per molti anni e, come Nargi, ha sempre amato il movimento, ma ha anche una formazione accademica più solida, con una preparazione che si riflette nel suo approccio al ballo.

Inizialmente, la corsa a Ballando con le Stelle 2024 sembrava una vera e propria sfida a tre, con Nina Zilli in coppia con Pasquale La Rocca, Bianca Guaccero con Giovanni Pernice e Federica Nargi con Luca Favilla. A causa di un infortunio che ha colpito Nina Zilli, la competizione è diventata una lotta a due tra Nargi e Guaccero, con l’outsider Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti che si sono inseriti nella lotta per la vittoria.