Ballando con le Stelle straccia Grande Fratello: mossa di Pier Silvio

La sfida televisiva del sabato sera ha decretato un vincitore indiscusso: Ballando con le Stelle. La trasmissione di Milly Carlucci, in onda su Rai 1, continua a volare in termini di ascolti, lasciandosi alle spalle un Grande Fratello sempre più in crisi, tanto da costringere Pier Silvio Berlusconi a considerare una chiusura anticipata del reality di Canale 5.

La puntata di sabato 23 novembre 2024 ha confermato il dominio di Ballando con le Stelle, che ha raccolto un impressionante 27% di share con 3.446.000 telespettatori, un risultato in crescita di 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Milly Carlucci si conferma regina incontrastata del sabato sera, grazie a un format che riesce a innovarsi senza tradire la sua identità.

Sul fronte opposto, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini non riesce a decollare. Spostato al sabato sera nella speranza di risollevare gli ascolti, il reality ha invece registrato il suo peggior risultato storico: 1.803.000 telespettatori con uno share del 14,7%. Si tratta di un ulteriore calo rispetto alla già deludente puntata del 19 novembre, che aveva totalizzato solo 1.987.000 telespettatori.

Pier Silvio Berlusconi valuta la chiusura anticipata

Secondo indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi sarebbe sempre più orientato a chiudere il Grande Fratello prima del previsto. La situazione è definita critica, con ascolti che non giustificano i costi elevati di produzione. Il profilo X Agent Beast, noto per le sue indiscrezioni televisive, ha riportato che Mediaset avrebbe già chiesto a Endemol di presentare un piano per riformare il format in vista della prossima stagione.

Se la decisione di chiudere il reality entro la fine del 2024 dovesse concretizzarsi, gli autori dovranno accelerare i filoni narrativi in corso e rinunciare a eventuali nuovi ingressi nella Casa. Il futuro del format appare incerto: Mediaset dovrà decidere se proseguire con Grande Fratello in una veste completamente rinnovata o se abbandonarlo definitivamente.

Il reality sembra vittima di un’inevitabile usura del format. Nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di introdurre dinamiche nuove e ospiti di richiamo, il pubblico si è assottigliato, portando a numeri che testimoniano una disaffezione generalizzata. La prima puntata di questa edizione, andata in onda il 16 settembre 2024, aveva già segnato un record negativo, diventando la meno vista nella storia del programma con soli 2.510.000 telespettatori. Un periodo complicato per i reality di Mediaset con La Talpa chiusa in anticipo per bassi ascolti e L’Isola dei Famosi che nell’ultima edizione non ha rispettato le premesse.

Ballando conquista il pubblico

Mentre il Grande Fratello arranca, Ballando con le Stelle non solo mantiene il suo pubblico affezionato, ma riesce a conquistare nuovi spettatori. Milly Carlucci, con il suo stile elegante e la capacità di gestire il ritmo del programma, ha consolidato il successo di un format che continua a rinnovarsi senza perdere il suo fascino nonostante i tanti anni. La serata di sabato ha visto esibizioni di altissimo livello come quelle di Federica Nargi, Bianca Guaccero e Federica Pellegrini, momenti di tensione tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia e grande intrattenimento, confermando che il pubblico preferisce un mix di emozioni, talento e spettacolo rispetto alle dinamiche ormai stanche del reality di Canale 5.

Con Ballando con le Stelle in continua ascesa e il Grande Fratello sempre più in difficoltà, la competizione del sabato sera non lascia spazio a dubbi: la strategia di Mediaset di spostare il reality al weekend si è rivelata un boomerang. Milly Carlucci, intanto, si gode il trionfo, consapevole di aver riportato Rai 1 al centro dell’attenzione del pubblico. Il destino del Grande Fratello appare segnato, e per il futuro sarà necessaria una profonda riflessione sul suo formato e sulla sua capacità di attirare ancora l’interesse degli spettatori.