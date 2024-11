Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle: il commento di Federica Pellegrini

La trasmissione Ballando con le Stelle è stata recentemente scossa dalla notizia dell’uscita di scena del maestro di ballo Angelo Madonia. La RAI ha diffuso un comunicato ufficiale dove ha spiegato che a causa di divergenze professionali emerse durante il programma, il maestro non proseguirà la sua partecipazione a questa edizione. La decisione è stata presa dalla produzione, dalla Rai e dalla direzione artistica. Il comunicato è arrivato pochi giorni dopo un acceso confronto avvenuto durante l’ultima puntata tra Madonia e la giurata Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione della coppia formata da Angelo Madonia e Federica Pellegrini, la giornalista ha espresso un commento che ha fatto scattare la tensione.

Secondo l’ex moglie di Laerte Pappalardo, forse per coincidenza, dopo l’eliminazione di Sonia Bruganelli, compagna di Angelo Madonia, il feeling tra il ballerino e Federica Pellegrini è sbocciato. Una battuta ironica nello stile della giurata ma nulla di diverso rispetto a quanto fatto dalla sua partecipazione al dancing show. L’ex di Ema Stockholma ha percepito queste parole come una provocazione, ha spiegato che non c’entra niente la compagna ma che stanno facendo un percorso di crescita insieme e ha concluso con veemenza: “Se io danneggio Federica, tu danneggi la giuria” come risposta all’altra provocazione della Lucarelli in cui affermava che la stella della coppia era la Pellegrini e non certo Angelo Madonia.

Il commento di Federica Pellegrini

Subito dopo il battibecco, il ballerino siciliano è apparso visibilmente nervoso. Non ha partecipato alle interviste in coppia con Federica Pellegrini, come da prassi per le coppie in gara, ed è rimasto lontano dallo studio fino al momento del verdetto finale della puntata. Questo atteggiamento ha destato attenzione tra i presenti e ha alimentato i sospetti che le tensioni in studio potessero avere strascichi significativi. Già prima dello scontro da tempo si parlava di malumori tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia, una coppia che non ha mai trovato il giusto feeling durante questa edizione di Ballando con le Stelle.

C’è ovviamente grande attesa per la verità che conoscendo Milly Carlucci arriverà puntuale nella prossima puntata di Ballando con le Stelle ma si sa, a volte sui social basta poco per far capire la propria opinione. È questo il caso di Federica Pellegrini che su Instagram ha pubblicato una storia con uno sfondo nero e una emoticon (faccina) con una benda sulla testa e uno sguardo disorientato.