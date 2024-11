Rita Dalla Chiesa nostalgia Forum che fine ha fatto il suo cast

Il programma Forum, ideato nel 1985, è stato un punto di riferimento per milioni di telespettatori italiani. Durante la conduzione di Rita Dalla Chiesa, che ne è stata il volto storico fino al 2013, la trasmissione si è arricchita di un cast unico, composto da giudici, assistenti e figure iconiche che hanno contribuito al successo del format. Ma che fine hanno fatto oggi i principali protagonisti di quel periodo?

Santi Licheri: il giudice leggendario

Santi Licheri è stato il primo e più longevo giudice del programma, ricoprendo il ruolo dal 1985 fino al 2009. Con il suo stile garbato e autorevole, è diventato una vera icona di “Forum”. Ex Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione, Licheri ha portato la sua grande esperienza giuridica al servizio della televisione.

Santi Licheri si è ritirato nel 2009 e si è spento nel 2010, lasciando un vuoto incolmabile nel programma e nei cuori dei telespettatori.

Tina Lagostena Bassi: la battagliera del diritto

Tina Lagostena Bassi è stata un’altra figura fondamentale del cast di “Forum”. Avvocato e giudice, è ricordata per la sua lotta in difesa dei diritti delle donne e per la sua autorevolezza in studio. Grazie al suo impegno sociale, è diventata un simbolo per molte generazioni.

Tina Lagostena Bassi è scomparsa nel 2008, ma il suo ricordo vive ancora oggi attraverso le sue battaglie per la giustizia e l’uguaglianza.

Maretta Scoca: la giustizia con il sorriso

Maretta Scoca è stata uno dei giudici più amati di “Forum”. La sua presenza rassicurante e il suo approccio pratico alle cause portate in trasmissione la resero un volto molto apprezzato. Dopo “Forum”, Maretta ha continuato la sua carriera nel campo legale.

Si è spenta nel 2018, lasciando un grande vuoto tra chi la conosceva e tra i fan del programma.

Pasquale Africano: la storica guardia giurata

Pasquale Africano ha affiancato Rita Dalla Chiesa nelle prime edizioni di “Forum”, ricoprendo il ruolo di guardia giurata e figura di supporto in studio. Con la sua simpatia e professionalità, è diventato un volto familiare per i telespettatori.

Pasquale è venuto a mancare nel 2008, ma rimane uno dei simboli delle origini di “Forum”.

Fabrizio Bracconeri: il comico dal cuore d’oro

Fabrizio Bracconeri è stato per anni il volto allegro e spensierato di “Forum”. Con la sua ironia, ha affiancato Rita Dalla Chiesa come assistente di studio, regalando momenti di leggerezza ai telespettatori.

Dopo “Forum”, Fabrizio ha continuato a lavorare in televisione e ha partecipato a diversi progetti, ma ha anche scelto di dedicarsi alla famiglia. Oggi vive in provincia di Trapani, dove si è trasferito per seguire al meglio il figlio affetto da autismo, potendo contare su un istituto specializzato. È padre di quattro figli ed è diventato anche nonno.

Marco Senise: il volto elegante del programma

Marco Senise è stato un altro volto iconico di “Forum”, affiancando Rita Dalla Chiesa come assistente di studio. Dopo l’esperienza nel programma, Marco ha proseguito la carriera televisiva partecipando a diverse trasmissioni e lavorando come presentatore in eventi e manifestazioni.

Oggi, pur restando meno sotto i riflettori, è ancora attivo nel mondo dello spettacolo.

Nino Marazzita: il giudice eclettico

Nino Marazzita, avvocato e giudice del programma, ha portato la sua esperienza legale a “Forum”, distinguendosi per il suo approccio diretto e incisivo. Anche dopo l’esperienza televisiva, ha continuato la sua carriera come avvocato e opinionista su temi giuridici nei principali programmi di approfondimento.

Forum oggi: l’era di Barbara Palombelli

Dopo l’addio di Rita Dalla Chiesa nel 2013, “Forum” ha continuato a essere un punto fermo della programmazione di Canale 5, passando sotto la conduzione di Barbara Palombelli. Il format ha subito alcuni cambiamenti, ma ha mantenuto intatta la sua essenza, continuando a raccontare storie e a risolvere controversie con il supporto di nuovi giudici e collaboratori.

Il cast di “Forum” durante la conduzione di Rita Dalla Chiesa rappresenta una delle epoche d’oro della televisione italiana. Ognuno dei protagonisti ha lasciato un segno indelebile nel programma e nel cuore del pubblico, portando avanti storie di dedizione, talento e passione. Ancora oggi, il loro ricordo vive grazie alla qualità del lavoro svolto e all’affetto dei telespettatori che li hanno seguiti.