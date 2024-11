Perché Aron Piper è così famoso non solo per Sophie Codegoni

Arón Piper, attore e cantante spagnolo di origini tedesche, è uno dei volti più riconoscibili della scena televisiva internazionale. Grazie al suo ruolo nella serie di successo “Élite”, Piper ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, ma la sua notorietà non si limita al piccolo schermo. Negli ultimi anni, anche la sua vita privata ha attirato l’attenzione, con presunti flirt che hanno fatto parlare molto i media italiani, tra cui quelli con Sophie Codegoni e Giorgia Caldarulo.

Nato il 29 marzo 1997 a Berlino, in Germania, Arón Julio Manuel Piper Barbero si trasferisce in Spagna all’età di cinque anni insieme alla sua famiglia. Suo padre è tedesco, mentre sua madre è spagnola. Dopo un breve periodo a Barcellona, la famiglia si stabilisce nelle Asturie, dove Piper cresce e inizia a coltivare la passione per l’arte.

Sin da giovanissimo, manifesta un forte interesse per la recitazione e la musica, due ambiti che lo porteranno a costruire una carriera artistica di successo. Determinato a seguire i suoi sogni, Arón decide di studiare recitazione, avvicinandosi al cinema e alla televisione già in età adolescenziale.

L’esordio cinematografico di Arón Piper risale al 2004, con una piccola parte nel film “Una promessa mantenuta”. Tuttavia, il suo primo ruolo rilevante arriva nel 2011 con il film drammatico “Maktub”, diretto da Paco Arango.

Tra i suoi lavori più significativi ci sono:

“15 años y un día” (2013): Piper interpreta Jon, un adolescente ribelle che affronta una complessa relazione con la madre e il nonno.

Piper interpreta Jon, un adolescente ribelle che affronta una complessa relazione con la madre e il nonno. “La corona partida” (2016): una pellicola storica in cui l’attore si cimenta in un ruolo di supporto.

una pellicola storica in cui l’attore si cimenta in un ruolo di supporto. “Los Rodríguez y el más allá” (2019): una commedia che conferma la sua versatilità.

una commedia che conferma la sua versatilità. “El silencio” (2023): Piper interpreta Sergio Ciscar, un personaggio enigmatico, consolidando la sua presenza nel mondo delle serie TV.

Il vero trampolino di lancio, però, arriva nel 2018 con “Élite”, serie Netflix che lo consacra a livello internazionale. Nel ruolo di Ander Muñoz, uno studente alle prese con intrecci amorosi e segreti all’interno di un prestigioso liceo, Piper ha conquistato critica e pubblico, diventando uno dei personaggi più amati della serie.

I flirt con Sophie Codegoni e Giorgia Caldarulo

La notorietà di Arón Piper non si ferma alla sua carriera artistica: la sua vita privata ha spesso alimentato i gossip.

Giorgia Caldarulo

Nel 2019, il nome di Piper è stato accostato a quello di Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice del programma italiano “Uomini e Donne”. Indizi sui social avevano suggerito una possibile frequentazione tra i due, ma la relazione non è mai stata confermata ufficialmente.

Sophie Codegoni

Più recentemente, nel 2024, Piper è stato avvistato in compagnia di Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip e influencer molto seguita in Italia. I due sono stati fotografati insieme in diverse occasioni a Milano, alimentando le voci di un presunto flirt. Secondo alcuni rumors, avrebbero trascorso del tempo insieme durante eventi esclusivi, ma nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.

Nonostante i riflettori puntati sulla sua vita sentimentale, Arón Piper continua a concentrarsi sulla sua carriera artistica. Oltre alla recitazione, Piper si è dedicato con successo alla musica, pubblicando singoli e collaborando con altri artisti. La sua capacità di reinventarsi e di esplorare diversi ambiti artistici lo rende una figura di spicco nel panorama internazionale.

Con una filmografia in costante espansione e un carisma che cattura l’attenzione sia sullo schermo che fuori, Arón Piper si conferma come uno degli attori più promettenti della sua generazione.