Ballando con le stelle Pellegrini fiuta l’accordo Madonia Bruganelli

Federica Pellegrini ha ricevuto il celebre Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli a Striscia la Notizia, dopo l’eliminazione di Angelo Madonia, suo partner a “Ballando con le Stelle”. L’ex campionessa olimpica non ha nascosto il proprio disappunto, rilasciando dichiarazioni che hanno fatto discutere, con impliciti riferimenti a una presunta complicità tra Madonia e Sonia Bruganelli, presente in platea durante le loro esibizioni.

Intervistata da Staffelli, la Pellegrini ha commentato duramente l’atteggiamento di Madonia durante le performance: “Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro.” La nuotatrice non ha fornito dettagli espliciti, ma le sue parole sembrano riferirsi a una mancanza di sintonia professionale con il ballerino.

Inoltre, ha osservato un comportamento che ha attirato la sua attenzione: “Non ho potuto fare a meno di notare che guardava spesso lei, con un’aria complice,” riferendosi a Sonia Bruganelli, seduta in platea tra gli eliminati.

L’eliminazione di Madonia

L’uscita di scena di Angelo Madonia, ufficialmente motivata da “divergenze professionali” con la produzione, ha sorpreso la stessa Pellegrini, che ha dichiarato: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto.”

Questa decisione, presa nel bel mezzo del programma, ha evidenziato il clima di tensione dietro le quinte e ha portato a speculazioni su dinamiche interne poco chiare.

Dopo l’addio a Madonia, la Pellegrini ha trovato un nuovo equilibrio al fianco di Samuel Peron, ballerino di lunga data nel cast di “Ballando con le Stelle”. La campionessa si è mostrata determinata a voltare pagina e a continuare la competizione con maggiore serenità, pur senza nascondere l’amarezza per l’interruzione del lavoro con Madonia.

Le parole della Pellegrini hanno inevitabilmente attirato l’attenzione su Sonia Bruganelli, eliminata nelle prime puntate, ma spesso presente in platea durante le performance del duo. La Bruganelli, al momento, non ha commentato né smentito le insinuazioni, lasciando spazio a ulteriori speculazioni tra i fan dello show.

Il caso ha diviso il pubblico: da un lato chi sostiene Federica Pellegrini per la sua schiettezza, dall’altro chi interpreta le sue parole come un tentativo di giustificare l’eliminazione. Ciò che è certo è che “Ballando con le Stelle” si conferma non solo un palco di danza, ma anche un terreno fertile per dinamiche personali e polemiche che appassionano i telespettatori.

Con il cambio di partner e le frecciate ancora fresche, Federica Pellegrini si prepara a dare il massimo nelle prossime puntate, cercando di lasciare le tensioni alle spalle e di concentrarsi sulla gara.