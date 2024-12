Natalia Estrada dopo anni esce allo scoperto: cosa fa oggi

Nata a Gijon, Spagna, il 3 settembre 1972, Natalia Estrada è stata una delle protagoniste più amate della televisione e del cinema italiani negli anni ’90. Dopo il diploma, arriva in Italia e conquista il pubblico con il suo fascino e talento, lasciando il segno in programmi televisivi, cinema e persino nella musica.

Il grande salto avviene nel 1996 con “Il Ciclone”, il film diretto da Leonardo Pieraccioni che la consacra definitivamente come star. Parallelamente, Natalia si cimenta nella musica, interpretando “Banana y Frambuesa”, versione spagnola del successo di Gianni Morandi, e pubblica un album nel 1999. In quegli anni la showgirl era un volto di punta di Mediaset dove condusse Il Quizzone, Beato tra le donne e Paperissima Nonostante il successo, la sua carriera si interrompe bruscamente nel 2007.

I suoi ultimi lavori sono stati, al cinema, Olè con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme e successivamente in tv come concorrente di ¡Mira quién baila!, la versione spagnola di Ballando con le Stelle. Dopo queste ultime due apparizione decide di lasciare lo spettacolo per dedicarsi a una vita più semplice e a contatto con la natura.

L’offerta di Amadeus: Sanremo a cavallo

Di recente, Natalia Estrada ha raccontato al settimanale Chi di aver ricevuto un’insolita proposta dal suo amico e collega Amadeus: partecipare al Festival di Sanremo entrando sul palco dell’Ariston in sella a un cavallo. Nonostante il legame di amicizia e stima, Natalia ha declinato l’offerta, spiegando:

“Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti. La mia scelta è stata quella di fare la mia vita.”

Pur apprezzando l’invito e il progetto, Natalia ha ribadito di non voler tornare sotto i riflettori: “Non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero.”

La motivazione principale del rifiuto risiede nel suo stile di vita ormai lontano dalla città:

“Non ho paura dei cavalli, figurati se ho paura di tornare in tv. La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi. Potrei salire su un palco e presentare anche adesso, ma non potrei mai tornare a vivere in città.”

La nuova vita nella campagna astigiana

Dal 2006, Natalia Estrada vive nella campagna astigiana insieme al marito, Andrea Mischianti, detto Drew, istruttore e campione di Ranch Roping. La coppia gestisce un maneggio e segue l’allevamento di bestiame alla vecchia maniera, lasciando gli animali liberi nei pascoli e recuperandoli al lazo solo quando necessario: “Sono stata conquistata dai cavalli e dal mondo del ranch e dei working cowboys. Col mio compagno viviamo una vita immersa nella natura, dedicandoci agli animali e alla nostra passione per l’equitazione.”

Natalia ha escluso categoricamente qualsiasi ritorno in televisione, compresa la partecipazione ai reality: “Me li hanno proposti tutti. Non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie.” Di recente è apparsa in tv la figlia Natalia, per il pubblico italiano Natalia jr, nata nel 1995 dal matrimonio tra la spagnola e Giorgio Mastrota. Dopo il divorzio avvenuto nel 1998, Natalia Estrada ha avuto una lunga relazione con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. I due sono stati insieme dal 2001 al 2006.

Oggi Natalia vive una vita serena e lontana dai riflettori, circondata dalla natura e dai cavalli. Una scelta che, nonostante le offerte prestigiose come quella di Amadeus, conferma il suo desiderio di restare fedele a sé stessa.