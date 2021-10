Biscotti Squid Game, la ricetta del Dalgona Biscuit

Squid Game, come fare il Dalgona Biscuit che appare nella serie? La ricetta per fare il biscotto coreano.

LEGGI ANCHE: Squid Game traduzione: problemi e critiche

In pochissimo tempo “Squid Game” è diventato un fenomeno popolare estremamente mediatico, conquistando l’attenzione di milioni e milioni di fan. La portata della nuova serie tv prodotta da Netflix è enorme, tanto che l’interesse degli spettatori si è proiettato ben oltre i fatti raccontati.

In moltissimi infatti si sono interessati a una particolarità che emerge nella serie: il celebre biscotto coreano “Dalgona”. Questo tipico biscotto della tradizione coreana appare nel terzo episodio e i giocatori devono ritagliarlo senza romperlo. Realizzare questo biscotto è molto semplice e può essere un ottimo modo sia per cimentarsi nella prova messa in atto in “Squid Game”, che per assaggiare un dolce tipico della tradizione coreana. Vediamo dunque la ricetta del Dalgona Biscuit.

LEGGI ANCHE: Squid Game, il numero del biglietto è vero e c’è una clamorosa offerta per comprarlo

Squid Game, la ricetta del Dalgona Biscuit

Il procedimento per realizzare il biscotto è davvero estremamente semplice, servono soltanto zucchero e bicarbonato. Basta versare lo zucchero all’interno di un pentolino e accendere il fornello, con la fiamma mantenuto a livello medio. Bisogna mescolare lo zucchero fino a farlo sciogliere e, quando avrà raggiunto il colore ambrato tipico del caramello, va aggiunto il bicarbonato e si riprende a mescolare.

Dopo aver mescolato per bene, spegnere il fuoco e versare il contenuto del pentolino su della carta da forno. A questo punto occorre schiacciare il composto per rendere la superficie del dolce liscia, poi prendere una formina da biscotto, premerla sul composto e lasciarla raffreddare.

Una volta che si è freddato il biscotto, potete cimentarvi nella sfida di “Squid Game” e grattarlo via dal resto dell’impasto, così da poter testare le vostre capacità di sopravvivenza e da poter gustare, una volta finito, uno dei dolci tipici della tradizione coreana.

LEGGI ANCHE: Squid Game, quando esce la seconda stagione? Tutto quello che c’è da sapere