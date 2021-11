Sopravvissuto – The Martian è un film diretto da Ridley Scott, tratto dal romanzo di Andy Weir intitolato L’uomo di Marte. Il protagonista è Matt Damon, chiamato a reggere quasi da solo questa pellicola. La maggior parte delle scene sono ambientate su Marte ma dov’è stato ricreato il pianeta rosso?

Matt Damon è Mark Watney, astronauta chiamato a sopravvivere su Marte, lottando contro un pianeta che cerca di ucciderlo ogni giorno. Dov’è stato girato The Martian? In quale parte della Terra è possibile trovare panorami che richiamino Marte?

Sopravvissuto – The Martian, trama e cast

Il film si apre su Marte, dove un equipaggio della missione NASA, Ares 3, si trova a fronteggiare una violenta tempesta di sabbia. Non possono più restare sul pianeta e così in fretta devono prepararsi alla partenza. Accade però un drammatico incidente che coinvolge Mark Watney. Questi rimane ferito e risulta disperso. Il capitano prova inutilmente ad aspettarlo ma deve considerarlo morto, essendo stato trafitto, e lasciarlo indietro.

Mark è però ancora vivo e riesce miracolosamente a tornare alla base e curarsi. Ha però così inizio il suo calvario. Contattare i propri compagni dopo la tempesta è impossibile, almeno dalla sua postazione. Dovrà riuscire a coltivare cibo su Marte, razionando le proprie scorte e, al tempo stesso, trovando il modo di raggiungere un’altra base sul pianeta per comunicare con la Terra. Riuscirà a contattare casa? Ma soprattutto a sopravvivere fino all’arrivo di eventuali soccorsi?

Ecco il cast di Sopravvissuto – The Martian:

Matt Damon: Mark Watney

Jessica Chastain: Melissa Lewis

Kristen Wiig: Annie Montrose

Jeff Daniels: Teddy Sanders

Michael Peña: Rick Martinez

Sean Bean: Mitch Henderson

Kate Mara: Beth Johanssen

Aksel Hennie: Alex Vogel

Sebastian Stan: Chris Beck

Mackenzie Davis: Mindy Park

Benedict Wong: Bruce NG

Donald Glover: Rich Purnell

Chiwetel Ejiofor: Vincent Kapoor

Jonathan Aris: Brendan Hatch

Dov’è stato girato The Martian

Ciò che rende speciale il romanzo come il film è l’attenzione ai dettagli. Per quanto l’esperienza del protagonista su Marte richiederebbe un’enorme dose di fortuna, così che tutti i suoi folli piani possano riuscire, si respira una generale conoscenza scientifica. Quanto descritto è quantomeno plausibile, il che vuol dire molto quando si ha a che fare argomenti del genere. C’è differenza tra il semplice affermare che un fatto avvenga e spiegare le ragioni per cui tutto ciò possa realizzarsi.

Sono due le location principali sfruttate per le riprese di Sopravvissuto – The Martian. Ridley Scott, cast e crew si sono dapprima trasferiti a Budapest. Hanno lavorato all’interno dei Korda Studios, giganteschi teatri di posa a 26 km dalla capitale ungherese. Per capire di che spazi siano stati messi a disposizione basti pensare che vi è un palcoscenico di quasi 6000 metri quadrati, ovvero quasi quanto un campo di calcio.

Si sentiva però il bisogno di un luogo reale per ricreare Marte. La seconda location è stata dunque la Giordania. Per il pianeta rosso si è deciso di sfruttare il deserto di Wadi Rum, optando per un luogo noto come la Valle della Luna. Si trova a 60 km da Aqaba. Questo deserto è considerato tra i panorami più emozionanti al mondo, caratterizzato da sabbie rossastre che richiamano particolarmente Marte.

