Filippo Soave, chi è Sasà di Mare Fuori 2

Filippo Soave, chi è l’attore che intepreta Sasà nella seconda stagione di Mare Fuori: tutto sull’attore e sul personaggio cui presta il volto.

Ha preso finalmente il via la seconda stagione di Mare fuori. Tra i protagonisti di questa seconda stagione dell’amatissima fiction di Rai1 c’è Filippo Soave, che interpreta Sasà nella serie. Scopriamo tutto dunque sull’attore e sul suo personaggio all’interno di Mare Fuori 2.

LEGGI: Mare Fuori 2 dove è stato girato

Chi è Filippo Soave

Giovanissimo, Filippo Soave ha appena 16 anni e viene da Guarene, in provincia di Cuneo. Ovviamente il ragazzo studia ancora, frequenta la terza superiore dell’Istituto di istruzione secondaria Piera Cillario Ferrero di Alba. La sua vita è stata sempre legata alla recitazione, le prime esperienze risalgono a quando aveva addirittura 6 anni, con alcune apparizioni in spot pubblicitari e in qualche scena al cinema. Per tre anni ha frequentato la scuola di recitazione, studiando anche danza e facendo esperienza a teatro.

Mare Fuori 2 è la grande occasione della carriera del giovane e la mamma, Daniela Zappa, ha così parlato del ragazzo: “Tengo a ringraziare la dirigente e i docenti del Cillario di Alba, a partire dalla coordinatrice, la professoressa Genta. Hanno capito il suo impegno lavorativo, e gli hanno permesso di proseguire nelle lezioni anche durante le riprese. L’istruzione è importante”.

LEGGI: Quando esce Mare Fuori 2: data inizio, tutto le info

Chi è Sasà in Mare fuori 2

All’interno della fiction, Filippo Soave interpreta Sasà, un giovane ragazzo napoletano, con origini piemontesi, che è finito all’interno del carcere minorile Nisida. Sasà è una delle new entry della seconda stagione di Mare fuori insieme a Kubra, una giovane ragazza nigeriana finita in carcere per aver ucciso la madre. Le loro storie emergeranno con maggiore chiarezza sicuramente nel corso delle prossime puntate.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI