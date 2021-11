Leopoldo Mastelloni, lo storico scherzo a Scherzi a Parte VIDEO

Leopoldo Mastelloni, ripercorriamo lo storico scherzo di Scherzi a Parte fatto all’attore napoletano.

Sono tanti i famosi scherzi messi in atto da Scherzi a parte, uno dei programmi che hanno scritto la storia della televisione italiana. Tantissime le vittime degli scherzi, ma uno dei più riusciti lo ha subito sicuramente Leopoldo Mastelloni, attore e cantante napoletano. Rivediamo il celebre scherzo.

Chi è Leopoldo Mastelloni

Nato a Napoli il 12 luglio 1945, Leopoldo Mastelloni debutta nel mondo della recitazione nel 1965, recitando innanzitutto a teatro, per poi approdare anche al cinema e in televisione. Insieme alla carriera da attore, porta avanti anche quella da cantante, con diversi album e singoli alle spalle come Ambiguità e 87 amore.

Tra le esperienza più famose durante la carriera da attore, ricordiamo gli esordi al Teatro Esse di Napoli, con diversi ruoli in opere drammatiche firmate da grandi autori come Antonin Artaud e Ugo con Hofmannstahl. Dal teatro drammatico, Mastelloni è passato anche alla recitazione più leggera e al cabaret, collaborando con attori come Teo Teocoli e Massimo Boldi. In televisione, il napoletano ha preso parte allo spettacolo Bambole, non c’è una lira con Loredana Bertè e Christian De Sica.

Dichiaratamente omosessuale, Mastelloni ha partecipato nel 2005 al reality La Fattoria e spesso ha figurato come opinionista a Non è l’Arena, condotto da Massimo Giletti. La sua carriera professionale è molto lunga e proficua, ma a balzare agli onori della cronaca è soprattutto lo scherzo subito da Scherzi a parte nel 1993.

Leopoldo Mastelloni: lo scherzo di Scherzi a parte

Lo scherzo a Leopoldo Mastelloni è entrato nella storia del programma, venendo ricordato anche a distanza di anni. Qui, si può rivedere il video del riuscitissimo inganno all’attore napoletano.

