Cowboy Bebop Live Action: trama e dove vedere

È finalmente arrivato il giorno dell’esordio di Cowboy Bebop su Netflix. La serie live action tratta dall’omonimo anime è stata caricata venerdì 19 novembre 2021.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV con John Cho, Mutasfa Shakir e Daniella Pineda. Scopriamo la trama, alcune curiosità e dove vedere lo show in streaming.

Cowboy Bebop, trama e cast

Venerdì 19 novembre sono stati caricati i dieci episodi di Cowboy Bebop, serie TV live action adattamento dell’omonimo anime cult. La trama si svolge in un futuro lontano, che vede l’umanità espansa ormai da tempo in tutto il sistema solare. Gli spostamenti avvengono attraverso degli special gate.

Si tratta di un western ambientato nello spazio. Un mondo violento, ricco di criminali e soprattutto di cacciatori di taglie. È questo il lavoro dei tre protagonisti, Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine. Questi non potrebbero essere più differenti tra loro. L’unica cosa ad accomunarli è il fatto che abbiano un passato oscuro da cui cercano di stare alla larga. Prima o poi, però, una sparatoria dopo l’altra, si ritroveranno spalle al muro, costretti a fronteggiare i propri fantasmi. Il mistero più grande riguarda Spike, legato a una donna di nome Julia e un criminale spietato di nome Vicious.

Ecco il cast di Cowboy Bebop:

Spike Spiegel , interpretato da John Cho. È un cacciatore di taglie nato su Marte. Nel suo passato vi è un legame con una nota gang criminale.

, interpretato da John Cho. È un cacciatore di taglie nato su Marte. Nel suo passato vi è un legame con una nota gang criminale. Jet Black , interpretato da Mustafa Shakir. È un ex poliziotto, oggi partner di Spike come cacciatore di taglie. È il capitano della Bebop, la nave spaziale sulla quale i tre protagonisti viaggiano. È un vero colosso ed esteticamente si distingue per l’avere un braccio meccanico.

, interpretato da Mustafa Shakir. È un ex poliziotto, oggi partner di Spike come cacciatore di taglie. È il capitano della Bebop, la nave spaziale sulla quale i tre protagonisti viaggiano. È un vero colosso ed esteticamente si distingue per l’avere un braccio meccanico. Faye Valentine , interpretata da Daniella Pineda. È una vera e propria femme fatale. Un’artista della truffa divenuta cacciatrice di taglie. Per quanto sia avvenente, ha in realtà molti più anni di quanto non sembri, avendo trascorso 54 inverni in animazione sospesa dopo un incidente in uno space shuttle.

, interpretata da Daniella Pineda. È una vera e propria femme fatale. Un’artista della truffa divenuta cacciatrice di taglie. Per quanto sia avvenente, ha in realtà molti più anni di quanto non sembri, avendo trascorso 54 inverni in animazione sospesa dopo un incidente in uno space shuttle. Julia , interpretata da Elena Satine: una donna splendida e molto intelligente. Ha un passato complicato che la lega a Spike e Vicious.

, interpretata da Elena Satine: una donna splendida e molto intelligente. Ha un passato complicato che la lega a Spike e Vicious. Vicious , interpretato da Alex Hassell. È la nemesi di Spike. Un violento boss criminale che guida con pugno di ferro il Red Dragon Crime Syndicate. In un tempo che sembra lontanissimo era il partner di Spike.

, interpretato da Alex Hassell. È la nemesi di Spike. Un violento boss criminale che guida con pugno di ferro il Red Dragon Crime Syndicate. In un tempo che sembra lontanissimo era il partner di Spike. Ana , interpretata da Tamara Tunie. Proprietaria di un jazz club su Marte. È una sorta di madre surrogata per Spike.

, interpretata da Tamara Tunie. Proprietaria di un jazz club su Marte. È una sorta di madre surrogata per Spike. Gren , interpretato da Mason Alexander Park. Musicista jazz che lavora per Ana, che è anche il suo braccio destro.

, interpretato da Mason Alexander Park. Musicista jazz che lavora per Ana, che è anche il suo braccio destro. Punch e Judy , interpretati da Ira Munn e Lucy Currey. Il duo di presentatori del programma Big Shot, che presenta le nuove taglie dei criminali.

, interpretati da Ira Munn e Lucy Currey. Il duo di presentatori del programma Big Shot, che presenta le nuove taglie dei criminali. Chalmers , interpretato da Geoff Stuffs. Detective nell’Intra Solar System Police, ex partner di Jet.

, interpretato da Geoff Stuffs. Detective nell’Intra Solar System Police, ex partner di Jet. Mao , interpretata da Rachel House. Boss criminale che guida la famiglia White Tigers del Syndicate.

, interpretata da Rachel House. Boss criminale che guida la famiglia White Tigers del Syndicate. Shin e Lin, interpretati da Ann Truong e Hoa Xuande. Due gemelli al soldo di Vicious.

Dove vedere Cowboy Bebop

Chiunque volesse vedere i 10 episodi della prima stagione di Cowboy Bebop potrà farlo collegandosi al proprio account Netflix. La serie live action è infatti un’esclusiva della piattaforma streaming. La visione è possibile attraverso Smart TV, tablet, smartphone e notebook, sfruttando l’app della celebre piattaforma.

Cowboy Bebop anime

Quando si parla di Cowboy Bebop la prima cosa che viene in mente è la serie anime del 1998, creata e diretta da Shinichiro Watanabe, coinvolto nel live action come consulente. La storia è identica a quella raccontata in precedenza. L’anime è divenuto uno dei più celebri di tutti i tempi, al pari di titoli come Dragon Ball, Evangelion e Naruto.

Una vera e propria perla che vanta 26 episodi e un film. È ancora oggi ricordato e adorato per i suoi personaggi memorabili e soprattutto le atmosfere. Riesce a fondere al meglio i generi western, fantascienza e noir, sfruttando al meglio la colonna sonora creata da Yoko Kanno, che ha collaborato anche alla serie Netflix.

Cowboy Bebop 2 si farà?

Tanto è l’amore per Cowboy Bebop che i fan dell’anima si chiedono già se ci sarà una seconda stagione della serie live action Netflix. La piattaforma non si è ancora espressa in merito. A parlare è stato invece il produttore Andre Nemec, che crede molto in Cowboy Bebop 2: “Ho grandi progetti per la seconda stagione. Sappiamo di certo dove vogliamo andare e sono entusiasta di poter raccontare queste storie. Incrociamo le dita per ottenerne di più”.