Virginia Raffaele, le imitazioni più famose da Belen a Ornella Vanoni

Virginia Raffaele, le imitazioni più famose della nota attrice comica: da Belen e Ornella Vanoni, vediamo gli sketch più divertenti dell’artista.

Le imitazioni di Virginia Raffaele sono il numero di punta dell’attrice comica, che proprio grazie alle sue abilità nell’interpretare i più svariati personaggi è diventata famosissima. L’attrice farà parte anche del cast della seconda stagione di Lol, dove sicuramente vedremo alcuni dei suoi personaggi più famosi. Vediamo dunque quali sono state le imitazioni più celebri di Virginia Raffaele.

Virginia Raffaele, le imitazioni più famose

Il personaggio che ha consacrato la carriera della comica è probabilmente quello di Belen Rodriguez, di cui la donna riesce a imitare alla perfezione sia la parlata, che la gestualità. L’imitazione della showgirl sudamericana è diventato forse il numero di punta di Virginia Raffaele, che poi ha dato vita a tantissimi altri personaggi imitati alla perfezione.

Tra questi, c’è l’iconica Carla Fracci, una delle ballerine più famose di sempre, di cui la Raffaele imita sia il linguaggio forbito che la gestualità elegante che l’ha sempre contraddistinta. Poi c’è Sabrina Ferilli, di cui accentua soprattutto la parlata romana. Nel curriculum dei personaggi della Raffaele c’è un’altra donna celebre come Sandra Milo, la cui caricatura viene accentuata con un trucco pesante, in un modo simile a quello con cui la donna imita un’altra icona della cultura italiana come Ornella Vanoni.

Le imitazioni l’hanno lanciata, ma Virginia Raffaele ha poi saputo costruirsi una carriera di primissimo livello, diventando un volto famoso dello spettacolo italiano. Oltre a molti personaggi famosi, la Raffaele ha anche dato vita a personaggi inventati, almeno una decina nel suo repertorio. Quasi sempre le sue parodie sono molto apprezzate, anche dai personaggi “presi di mira”, ma i suoi sketch hanno anche sollevato delle controversie, come nel caso dell’imitazione di Renata Polverini nel 2012, quando la donna era Presidente della Regione Lazio.

Altre critiche sono arrivate anche da Ornella Vanoni e Belen Rodriguez, due personaggi storici della Raffaele, che hanno dichiarato di aver ravvisato a volte alcune esagerazioni nelle imitazioni.

