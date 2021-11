Virginia Raffaele vita privata: marito e figli

Virginia Raffaele, la vita privata della nota attrice comica: scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Virginia Raffaele è sicuramente una delle comiche più in voga in Italia, col successo maturato soprattutto grazie alle splendide imitazioni dei più disparati personaggi, da Belen Rodriguez a Ornella Vanoni e Carla Fracci. Presto vedremo l’attrice anche impegnata nel programma Lol, lo show in cui non bisogna ridere che ha avuto un successo straordinario nella sua prima stagione. In attesa dunque di vederla in azione, vediamo cosa sappiamo della vita privata di Virginia Raffaele.

Virginia Raffaele: vita privata

L’attrice comica ha avuto una relazione di cinque anni con Ubaldo Pantani, anche lui attore comico e imitatore. Dopo cinque anni i due si sono lasciati e l’attrice al momento è single, non ha trovato nuovamente l’amore nella sua vita, anche se sente la mancanza di un legame. In un’intervista a il Giornale, infatti la donna ha confessato il proprio stato di single e ha ammesso che le piacerebbe trovare un uomo con cui costruire un futuro, ma è difficile considerando tutti gli impegni lavorativi.

Durante la relazione con Pantani, Virginia Raffaele ha stretto un rapporto molto importante con la figlia del comico e in un’intervista a Vanity Fair ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza di quel legame.

Virginia Raffaele: le imitazioni

Quando pensiamo a Virginia Raffaele, è logico pensare immediatamente alle interpretazioni che l’hanno resa celebre. Quella di Belen Rodriguez è forse quella che l’ha lanciata, ma altri personaggi imitati dall’attrice con successo sono Ornella Vanoni, Carla Fracci, Sandra Milo e tantissimi altri.

Il più delle volte le imitazioni dell’attrice sono molto apprezzate, ma ogni tanto le hanno anche suscitato qualche critica, soprattutto dalle dirette interessate che in qualche occasione hanno accusato Virginia Raffaele di qualche esagerazione.

