Probabili concorrenti al GF Vip stasera, chi entra, anticipazioni

Stasera al GF Vip del 22 novembre entrano nuovi concorrenti. Proviamo a svelarvi chi sono. Il reality finisce a marzo 2022, i vip ancora non lo sanno

Nella casa del GF Vip entrano nuovi concorrenti, addirittura dieci. Ad annunciarlo lo stesso Alfonso Signorini che lo ha rivelato al pubblico e ai vipponi. Questa è, infatti, l’edizione più lunga della storia del reality: finisce a marzo 2022. Questo però i vipponi ancora non lo sanno, lo scopriranno forse in puntata.

Stasera, lunedì 22 novembre, ad entrare al grande fratello vip due nuovi concorrenti. “Chi sono lo sappiamo solo noi” ha detto ironizzando il conduttore Alfonso Signorini. Dalle anticipazioni choc alcuni probabili concorrenti sono stati fatti fuori all‘ultimo minuto, altri invece sono stati confermati. Scopriamo chi sono i gieffini pronti a varcare la porta rossa secondo le indiscrezioni.

Probabili nuovi concorrenti al GF Vip

Chi entra stasera nella casa del Grande Fratello? La storica conduttrice Patrizia Pellegrino e la showgirl nonché ex gieffina Maria Monsè. Questi i probabili nuovi concorrenti del reality. Una scelta in linea con il passato del programma, nata per mettere un po’ di pepe in casa e creare nuove dinamiche. Scommettiamo che saranno nuovi ingressi scoppiettanti che divertiranno il pubblico! Non a caso tra i nomi di chi tra dicembre e gennaio dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia sono dei pezzi da novanta come Valeria Marini e Vera Gemma.

Chi non entra al GF Vip

Ci sono stati anche dei nuovi probabili concorrenti fatti fuori all’ultimo minuto. Siamo però sempre nel campo delle anticipazioni della puntata di stasera del GF Vip di lunedì 22 novembre. Dopo l’influencer Antonella Fiordelisi che sembra ormai non essere più all’interno del futuro cast del reality, sono stati fatti fuori, a detta di Deianira Marzano, due vecchie conoscenze di Uomini e Donne: Giulia Cavaglia e Giulio Raselli.

Lui ha corteggiato lei ed è stato la non scelta della Cavaglia, che scelse Manuel Galiano per una storia naufragata subito. Lui salito sul trono tempo dopo scelse Giulia d’Urso, anche qui relazione finita dopo un annetto. I due probabili concorrenti pare non l’abbiano presa affatto bene dopo aver trascorso anche la quarantena in hotel

