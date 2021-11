Roberto Farnesi: è nata la figlia, chi è la madre compagna dell’attore FOTO

Roberto Farnesi, è nata la figlia dell’attore: chi è la compagna e ora madre di sua figlia. Scopriamo tutti quanti i dettagli e la loro storia d’amore.

Fiocco rosa per Roberto Farnesi. È nata la figlia dell’attore, che tramite un post su Instagram ha dato il felice annuncio scrivendo: “Buongiorno principessa” e pubblicando una foto che lo ritrae con in braccio sua figlia. La bambina dovrebbe chiamarsi Mia, come aveva anticipato l’attore in un’intervista a Today. Bisognerà vedere però se la madre confermerà il nome, o se ne vorrà un altro per la sua bambina. A tal proposito, scopriamo chi è appunto la compagna di Roberto Farnesi: Lucya Belcastro.

Chi è Lucya Belcastro, la madre della figlia di Roberto Faresi

Lucya Belcastro è nata ad Arezzo nel 1996, ha quindi ben 27 anni di distanza rispetto all’attore, che all’età di 52 anni è finalmente diventato papà. La ragazza ha studiato lingue a Firenze e vuole tenersi lontana dal mondo del compagno, non avendo alcuna intenzione di farsi attrarre dalla vita nello spettacolo.

Lucya e Roberto si sono conosciuti nel 2015 e la loro relazione si è fatta subito molto intensa e solida, per nulla intralciata dalla differenza d’età che potrebbe sembrare un ostacolo. Ora l’amore tra i due ha dato anche luce a una figlia, la prima per l’attore che finalmente può diventare padre.

Chi è Roberto Farnesi

Roberto Farnesi è uno dei volti più famosi della televisione italiana, con una lunga carriera fatta di tanti ruoli importanti nel piccolo schermo. I suoi esordi risalgono alla fine degli anni ’90 e il successo arriva grazie ai ruoli nelle soap televisive come Centovetrine. Da lì sono tante le fiction in cui l’attore recita, da Carabinieri a Il Paradiso delle Signore, ruoli con cui Roberto Farnesi diventa un volto molto amato dal pubblico.

