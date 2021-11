Chi è Sandy di Acqua e Sapone, com’è oggi Natasha Hovey FOTO

Sandy di Acqua e Sapone, chi è l’attrice che recita nel celebre film di Carlo Verdone, Natasha Hovey, e com’è oggi l’attrice.

Tra i film più famosi della pressoché sconfinata produzione di Carlo Verdone c’è sicuramente Acqua e Sapone. Al fianco dell’attore romane, nell’ormai lontano 1983, c’era Natasha Hovey, nel ruolo di Sandy. Scopriamo chi è l’attrice e com’è diventata oggi.

Natasha Hovey, chi è Sandy di Acqua e Sapone

Natasha Hovey è, o meglio era, un volto importante del cinema italiano. Oltre al suo ruolo in Acqua e Sapone, l’attrice ha recitato in altri celebri film come Compagni di scuola, Bugie rosse, Demoni e Il mondo dell’orrore. Acqua e sapone è stato il suo film d’esordio, nonché trampolino di lancio di una carriera che però si è interrotta abbastanza presto.

L’attrice infatti, nata a Beirut, in Libano, nel 1967, a un certo punto, verso la fine del secolo scorso, ha deciso di abbandonare il cinema, rinunciando a una carriera molto ben avviata. Nel 1997 infatti la donna ha deciso di stravolgere la propria vita, trasferendosi a Parigi e intraprendendo la carriera da speaker radiofonica, senza mai più farsi vedere nel piccolo o nel grande schermo.

Natasha Hovey oggi

Da più di 20 anni ormai la donna è sparita dalle scene e anche dai radar del gossip. Sappiamo che l’ex attrice è stata contattata per partecipare a diversi reality show, senza però mai accettare le diverse offerte arrivategli. Sappiamo che conduce un importante programma radiofonico che si occupa di volontariato, ma sulla sua vita privata non sappiamo molto.

Non si sa se sia sposata o se abbia figli, la Hovey non ha nemmeno account social e non rilascia interviste. Insomma ha tagliato ogni legame col suo passato da stella del cinema, sforzandosi nel mantenere segreto ogni dettaglio della sua vita.

