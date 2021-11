Uomini e donne, le ultime anticipazioni su Marcello e Jessica, spunta Armando AGGIORNAMENTO

Uomini e Donne, vediamo le ultime anticipazioni di Jessica e Marcello e sull’intromissione di Armando nella loro frequentazione.

Dopo il naufragio della storia con Ida Platano, la nuova dama di Marcello Messina è Jessica Serra, la tronista che ha raccontato di essere rimasta molto colpita dalla sensibilità dell’uomo e di averlo voluto conoscere perché ha individuato dei tratti in comune con lei. Dopo un buon inizio, però, la relazione tra Marcello e Jessica è arrivata a un punto di stallo, complice anche l’intervento di Armando Incarnato: vediamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne: cosa succede tra Jessica e Marcello

Tornano i soliti problemi per Marcello. L’uomo chiuderà anche con Jessica, molto infastidita perché durante l’uscita, lui si è addormentato, come gli era successo con Ida Platano. Durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine la donna aveva detto di essere rimasta delusa da Marcello per la sua incapacità di capire chi è e cosa voglia dalla vita e la deriva della loro relazione conferma queste impressioni.

Insomma, la relazione tra Jessica e Marcello è destinata a finire e l’uomo pensa addirittura a lasciare il programma, sconfortato da come sono andate le sue frequentazioni nel dating show. A questo punto, però, interviene anche Armando Incarnato.

Uomini e Donne: l’intervento di Armando

Marcello quindi, dopo l’ennesima delusione, vuole lasciare il programma in preda allo sconforto, ma Armando interviene ad accusarlo, affermando che l’uomo abbia ancora una relazione con la sua ex fidanzata fuori dal programma. Tuttavia, verrà fuori che Armando si è sbagliato e sarà costretto a scusarsi con Marcello.

Il vero mistero ora riguarda il futuro di Marcello: lascerà il programma come ammesso oppure ci ripenserà e proverà a conoscere nuove dame? Lo scopriremo presto nelle nuove puntate di Uomini e Donne.

